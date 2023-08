Los problemas financieros disparan la morosidad empresarial: el 64% de las compañías ha sufrido algún impago durante el último año

La morosidad empresarial gana terreno, un indicativo de que la economía española no está tan recuperada como se quiere hacer pensar. En concreto, el 64,3% de las empresas españolas ha sufrido algún impago en los últimos 12 meses, según la última encuesta realizada por Informa D&B. Este estudio, realizado para la décima edición del libro 'Análisis del comportamiento de pago empresarial', revela que este porcentaje supera en 11 puntos porcentuales al alcanzado el año pasado, cuando era de un 53%, y en 21 puntos porcentuales al de 2021, año en el que se colocó en el 43%. No obstante, en el 95% de los casos, el importe de estos pagos sin cobrar no supera el 5% de la facturación de las empresas, porcentaje similar al de hace un año.

La principal causa que apuntan las empresas para que se produzcan estas demoras no ha cambiado desde hace un año. Si en 2022 para el 37% eran los problemas financieros este año la proporción se incrementa hasta el 39%. Casi un 33% opinan que el mayor causante de los retrasos son los problemas administrativos y para un 15% se trata de demoras intencionadas.

Asimismo, el estudio destaca que el número de empresarios que aplica intereses de demora sube ligeramente, del 23% al 24% y avanza hasta el 45% el porcentaje de encuestados que cree que la aplicación de un régimen sancionador ayudaría a mejorar el cumplimiento de los plazos de pago, como la medida que más favorecería un cambio de comportamiento.

A esta le sigue de lejos, con un 13,5%, el obligar a las empresas a publicar sus plazos de pago. Otras soluciones que se apuntan, aunque con menor fuerza, son la formación a empresarios en gestión de cobros, los códigos de conducta sectoriales, más préstamos, mejorar las ayudas o servicios de mediación.

Los retrasos en los pagos cuestan 2.562 millones al tejido empresarial español

En su estudio, Informa señala que en 2022 en España tanto el plazo medio pactado para abonar las facturas y el periodo medio de pago efectivo se recortan. El compromiso de pago se queda en 80,58 días, 0,68 días menos que hace un año, y el pago real también disminuye, resta 1,36 días, hasta 95,12.

Por su parte, el retraso medio en el pago se situó a cierre de 2022 en 14,53 días, 0,69 días menos que a finales de 2021. El retraso medio español había superado siempre al europeo hasta 2016 para volver a igualarse en 2018 y estar por encima desde entonces. Al cierre de 2022 es 2 días más elevado que la media europea, que se queda en 12,49 días.

El importe total de las facturas analizadas alcanza los 17.704 millones de euros a finales de 2022. Los resultados del análisis muestran que los pagos puntuales han mantenido una tendencia ascendente aunque moderada, cerrando el ejercicio en el 44,4%. Por su parte, los pagos a más de 60 días bajan hasta el 5,7%. Los retrasos en los pagos suponen un coste de 2.562 millones de euros para el conjunto del tejido empresarial español.

Asimismo, Informa destaca que el 57% de las empresas presentaba al cierre de 2022 un riesgo alto o medio alto de pagar a más de 90 días. También señala que el 56% de las empresas que tuvieron algún impago en 2022 ya habían registrado retrasos de más de 30 días en 2021, el 74% de estos superaban los 90 días de demora.

Navarra y Aragón superan el 50% de pagos en plazo

España mantiene una dicotomía en el comportamiento de pago de las empresas entre norte y sur, con una diferencia de 13,03 días en el retraso medio entre la comunidad que mejor paga, Navarra con 9,22 días de demora, y la que peor, Melilla con 22,26. Esta diferencia era bastante superior, de más de 24 días, a finales de 2021. El retraso medio disminuye en la mayor parte de las autonomías desde hace un año, especialmente en Melilla, que recorta 12,32 días, Ceuta, donde retrocede 5,35 días, y en Canarias, que baja 3,03 días.

Tan solo dos comunidades pagan más del 50% de sus facturas en plazo al acabar el año, Navarra, con el 52,15%, y Aragón con el 51,29%. El País Vasco se queda muy cerca, un 49,97%. En el lado opuesto Extremadura, con un 37% de cumplimiento, Melilla, con un 36%, y Canarias, que no llega al 34%.

Administración, el sector con un mayor retraso medio en los pagos y microempresas, las más puntuales

Hostelería había terminado el 2021 como el sector con peor comportamiento por su retraso medios en los pagos, pero al cierre de 2022, sus 23,39 días de demora se ven superados por los 28,45 que alcanza la Administración. En cuanto al tipo de empresa, en diciembre de 2022 las micro y pequeñas empresas pagaban con mayor puntualidad que las medianas y grandes, el 51% y el 44% de las primeras frente al 28% y 13% de las segundas.