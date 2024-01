En qué consisten y quién podrá beneficiarse de las nuevas tarjetas monedero de entre 130 y 220 euros al mes para hacer la compra

El Gobierno entregará a partir de abril tarjetas monedero de entre 130 y 220 euros al mes para que las familias con hijos en situación de pobreza severa puedan hacer la compra, una medida que sustituirá la entrega directa de alimentos y productos de higiene en cestas con el fin de que los beneficiarios "no tengan que ir a las colas de hambre" y puedan elegir los productos según sus preferencias. "Será un modelo menos estigmatizante para las familias que podrán comprar estos productos directamente en el supermercado", insistió ayer Bustinduy. Con este nuevo sistema, impulsado a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Ejecutivo prevé llegara unas 70.000 familias y a más de 100.000 personas.

Para ello, el Ejecutivo aprobó ayer, 23 de enero, un Real Decreto que regulará una concesión directa, con carácter excepcional y por razones humanitarias, de una subvención a Cruz Roja Española para poner en marcha este programa de tarjetas monedero durante el año 2024. El importe máximo de la subvención es de 100,2 millones de euros (95,5 millones de destinan a los gastos en alimentos y resto de productos básicos y 4,7 millones a los gastos técnicos para la implantación del programa) y se implantará en el conjunto del Estado. Para este programa, que se financia con el tramo estatal del Fondo Social Europeo, el Gobierno destinará unos 660 millones de euros para los próximos siete años.

Según explicaron fuentes ministeriales, el Gobierno asumirá este 2024 la gestión de estas tarjetas de forma "transitoria y excepcional" y, a partir del 1 de enero de 2025, deberán de ser las comunidades autónomas las que se encarguen de su gestión. Esta decisión se ha tomado ya que existía el riesgo de no llegar a tiempo, ya que la última compra de alimentos se hizo el pasado mes de octubre de 2023 y durará hasta el próximo mes de abril de 2024. En esa fecha, se dejarán de entregar cestas de alimentos y deberán estar ya operativas las tarjetas monedero o vales canjeables.

Cómo funcionará, cuantías y beneficiarios

Estas nuevas tarjetas monedero o vales canjeables permitirán que las familias vulnerables puedan hacer la compra directamente en los supermercados en función de sus preferencias, sin estar condicionadas por la selección fija de productos de las cestas de alimentos. Además, el cambio también hará posible que los beneficiarios accedan directamente a productos frescos como la fruta y la verdura que por la naturaleza del anterior sistema de reparto de bolsas no era posible, explicó el Ejecutivo. Los supermercados podrán hacer una selección en caja, informando a las familias de los productos que se pueden cargar o no en la tarjeta. En cuanto a su operativa, la nueva tarjeta monedero será recargable por un máximo de tres meses y, una vez pasado ese tiempo, las familias deberán volver a recargarlas.

Estas tarjetas monedero irán dirigidas a familias con niños a cargo, que cobren menos del 40% de la renta media. La valoración y selección de los beneficiarios, así como la entrega de las tarjetas, correrá a cargo de los Servicios Sociales de cada comunidad autónoma. Por tipología de hogar, aquellos formados por un adulto y un menor recibirán 130 euros al mes; los de tres personas (dos menores y un adulto, o dos adultos y un menor), 160 euros; los de cuatro personas, 190 euros, y los formados por cinco o más miembros, 220 euros. Según aseguran desde el Ministerio de Derechos Sociales, estas cuantías son superiores a lo que recibían estas familias a través de la entrega de alimentos, ya que calculan que recibían seis euros por persona al mes, una cantidad que, según advierten, no cubre las necesidades de atención de una persona.

La medida, no obstante, tendrá recursos limitados, por lo tanto, no va a cubrir las necesidades de todas las familias vulnerables, pero esta herramienta no excluye que haya otros programas, acciones o líneas de financiación. Con este nuevo modelo, cesará la colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) --que se encargaba junto a Cruz Roja de hacer llegar los alimentos comprados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)--. Si bien, desde el Ministerio han precisado que los bancos de alimentos van a seguir funcionando y recibiendo apoyos públicos.

Los bancos de alimentos advierten: más de 350.000 familias quedarán desatendidas

La Federación Española de Bancos de Alimentos se mostró crítica con el cambio y aseguró que la medida dejará a más de 350.000 familias desatendidas. Con el nuevo sistema aprobado ayer por el Gobierno, los bancos de alimentos calculan que van a dejar de percibir este año unos 50,2 millones de euros en alimentos y avisan de que se puede ver reducida su capacidad de atender a la población, a la que lleva prestando su ayuda desde hace más de 30 años. Con el modelo anterior, se repartían en torno a 1,5 millones de bolsas de alimentos.

La entidad explica el perjuicio que va a suponer el cambio de sistema de reparto de los fondos europeos para luchar contra la pobreza alimentaria, porque facilitaban el 28% de los alimentos distribuidos por los bancos de alimentos. De este modo, dejarán de percibir el Fondo Europeo de Ayuda a las personas más desfavorecidas (programa FEAD), que ha sido sustituido por el Fondo Social Europeo Plus, en el que se incluyen las tarjetas monedero para ayudar a las familias vulnerables con hijos para la compra de alimentos y productos de higiene, en vez de las entregas directas de los productos. Y dejarán de beneficiarse del programa las personas en situación de pobreza que no tengan hijos a su cargo.