El regulador bursátil europeo investigará la oferta auspiciada por el Gobierno de Skoda por Talgo

ESMA, el regulador bursátil europeo, investigará si las propuestas realizadas por el fabricante checo Skoda al consejo de administración de Talgo en mitad de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de los húngaros de Magyar Vagon vulneran la normativa europea del mercado de valores.

El regulador ha respondido así a la denuncia realizada por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que considera que esas propuestas no se ajustan a la regulación de OPAS, pudiendo constituir "un caso de abuso o incluso de manipulación del mercado", al interferir en la libre formación de precios en el mercado, en opinión de los minoritarios.

El pasado 6 de agosto, Aemec denunciaba al regulador bursátil europeo que las propuestas realizadas por Skoda al consejo de administración de Talgo podrían vulnerar la normativa europea del mercado de valores, al no ajustarse a la regulación de las OPAS y al poder constituir un caso de abuso o incluso de manipulación del mercado, pudiendo estar interfiriendo Skoda, con su actuación, en la libre formación de precios en el mercado.

En dicha comunicación, Aemec denunciaba la situación irregular de Skoda, y requería a ESMA la investigación de los hechos comunicados y la adopción de medidas dirigidas a combatir dicha irregularidad en aras a la protección de los accionistas de Talgo.

Igualmente, Aemec exigía al regulador europeo la emisión de directrices y recomendaciones para promover la protección de los participantes en el mercado, los inversores y los consumidores, como garantía del interés público en el correcto funcionamiento de los mercados.

ESMA ha admitido a trámite los hechos denunciados por Aemec, manifestando a la asociación española un análisis de los hechos para determinar la existencia (o no) de incumplimiento del derecho europeo, así como su alcance, a fin de poder adoptar las medidas oportunas, según ha explicado Aemec.

En opinión de Aemec, la “operación rescate” presentada por Škoda pretende sortear los requisitos establecidos en la normativa de OPA para presentar una operación corporativa competidora y plantear una “combinación de negocios e integración industrial”, no presentando oferta económica ni por las acciones de Talgo ni por la totalidad de la compañía española.

Oferta alternativa

Tras el rechazo mostrado a la OPA húngara por el Gobierno por sus posibles conexiones con Rusia, el ministro de Transportes, Óscar Puente, declaró públicamente que estaban buscando una alternativa. A mediados de julio, Skoda mandó una carta de interés a Talgo proponiendo la integración de sus negocios, aunque sin ofrecer detalles económicos. Una alternativa que fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consideran inviable pues la mayoría del capital de Talgo quiere vender y, ante ello, sólo cabe que lance una contraopa superior a la de Magyar Vagon.

La oferta de Skoda no sólo ha suscitando las quejas de los accionistas minoritarios sino también las de Magyar Vagon. La compañía húngara remitió hace unos días una dura carta a la CNMV para pedir amparo y denunciar que el interés de la compañía checa no es más que una maniobra para torpedear su oferta "por la puerta de atrás". Magyar Vagon asegura que Skoda no tiene un proyecto industrial que respalde su posible integración con Talgo ni tampoco músculo económico.