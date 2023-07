Elecciones generales 23J, en directo | Sin vocales ni presidentes: los ayuntamientos buscan integrantes para las mesas del 23J

Sin vocales ni presidentes: los ayuntamientos buscan integrantes para las mesas del 23J

A poco más de una semana para la cita con las urnas, algunos ayuntamientos no han podido aún designar a los miembros que constituirán las mesas electorales para el 23J, ya que las numerosas alegaciones que están recibiendo -algunas bastante pintorescas- les están abocando a tener que repetir sorteos, realizar un muestreo más amplio o incluso proponer que el primero que llegue a votar se quede en la mesa. Entre las principales excusas que están exponiendo quienes no pueden, o no quieren, formar parte de las mesas, se encuentran tener viajes contratados desde antes de la convocatoria de los comicios y también ser mayor de 65 años, ya que su participación en el proceso electoral es voluntaria.

Pero también hay quien alega tener eventos familiares y bodas, entradas para festivales o conciertos e, incluso, hay quien ha manifestado ser objetor de conciencia para no tener que cumplir con su obligación electoral.