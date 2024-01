10 claves para diseñar una estrategia cloud de éxito

El cloud computing es el uso de servicios, como almacenamiento, procesamiento y ejecución de aplicaciones, de forma online, en lugar de depender de servidores locales. Cada vez más, empresas establecen una estrategia cloud para beneficiarse de la flexibilidad, escalabilidad y eficiencia de la nube. Esta tecnología permite a las organizaciones adaptarse, rápidamente, a las demandas cambiantes del mercado.Por qué crear una estrategia cloud

Con una estrategia en la nube, las empresas aprovecharían sus ventajas, como el acceso inmediato a recursos digitales sin las limitaciones de la infraestructura física. En este contexto, es importante conocer qué tomar en cuenta a la hora de crear una estrategia que extraiga solo lo mejor del cloud computing. Son 10 claves que ayudan a crear una estrategia realmente efectiva.

1. Evalúa tus necesidades empresariales

No puedes crear una estrategia (en ningún ámbito) si no sabes para qué la necesitas. Es importante que tengas muy claros los objetivos de tu presencia en la nube, así podrás escoger los servicios y formas de trabajo. Por otro lado, debes saber que cargas de trabajo debes dejar a la nube para liberar tus dispositivos y aligerar el trabajo de tu personal.

2. Toma en cuenta sus políticas

Considera usar aplicaciones que se apaguen a los diferentes reglamentos de la Unión Europea para garantizar la protección de datos. Es importante que puedas confiar plenamente en el servicio de la nube que uses o que contrates. Si crees que no tienen políticas ajustadas a las regulaciones actuales, entonces elige otro servicio. Dicho de otra forma, no puedes ofrecer información critica de tu empresa a un servicio de dudosas políticas.

3. Crear un marco de decisiones en la nube

La implementación de un marco de decisiones en la nube es primordial. En este marco, se debe contemplar a la empresa como consumidora de servicios en la nube, evaluando cuándo y cómo se consumirán. Por otro lado, es clave considerar variables como la seguridad, riesgos, costos y beneficios para la empresa, para poder tomar decisiones coherentes con la estrategia.

4. Abordar mejores prácticas de operaciones cloud

El marco de decisiones se enfoca en casos de uso específicos, y las operaciones en la nube se centran en mejores prácticas en diferentes escenarios. No hay otra razón para implementar mejores prácticas que, la oportunidad de reducir los riesgos e inconvenientes futuros. En este punto, se logra crear una base sólida y alineada con la arquitectura actual, así como los servicios existentes.

5. Evaluación del potencial para nube híbrida

El modelo de nube híbrida, que combina servicios de nube pública con opciones locales, es una opción a considerar. Sin embargo, hacerlo de esta manera podría acarrear vulnerabilidades en la seguridad, gestión y control, por lo que es crucial evaluar sus implicaciones. No en todos los casos será necesario aplicar una nube hibrida, quizás algunos servicios como almacenamiento sean suficientes adoptarlos solo en la nube.

6. Migración y desarrollo de aplicaciones

Evaluar las diferentes opciones de migración y desarrollo de aplicaciones en la nube es vital. Por ejemplo, cambiar a plataformas sin que signifique una migración completa o entender si es necesario un completo rediseño. Lo cierto es, que los servicios en la nube ofrecen todo el potencial para realizar migraciones y tantos cambios necesites. Sobre todo al momento de desarrollar una aplicación que necesita rediseños constantes.

7. Pensar como un proveedor de servicios en la nube

Una estrategia cloud integral, debe considerar el potencial de la organización para convertirse en un proveedor de servicios en la nube. Cada vez más, las empresas exitosas piensan como proveedores cloud, ofreciendo servicios a través de la web y migrando mucho más hacia lo digital. Poco a poco, organizaciones de todo el mundo han optado por ofrecer servicios y productos desde la nube por la inmediatez y practicidad.

8. Aprovechar la flexibilidad y adaptabilidad

El cloud computing es simplemente un elemento clave para empresas que buscan ser más flexibles y adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Pensar como un proveedor de servicios en la nube se alinea con el objetivo de ofrecer adaptabilidad y flexibilidad. Los responsables de adoptar la nube en sus organizaciones deben usar estas características para ofrecer, de igual manera, flexibilidad y adaptabilidad a sus clientes.

9. Métricas medibles

No podemos saber si una estrategia o plan ha funcionado, si no medimos sus resultados. Es necesario establecer una serie de métricas que permitan, al final de determinado período, analizar si los resultados han cumplido los objetivos. Según las metas, estas variables pueden ser simples o complejas, una gran cantidad de datos o pocos de ellos. Lo cierto es que, deben escogerse cuidadosamente para saber si pueden ayudar a aprobar una estrategia fue buena o mala.

10. Optimización constante

Una buena estrategia cloud no estaría completa sin una mejora y optimización constante. Un plan que no se evalúe, se mida y realicen los cambios pertinentes, puede estar destinado al fracaso. Mucho más si hablamos de un mercado tan acelerado como el tecnológico. Los propios usuarios finales, de los servicios o productos, exigen una mayor adaptabilidad a las tendencias, por lo que la optimización es tarea obligatoria.