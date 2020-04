El 78,2% reprueba que Rajoy se salte el estado de alarma

El hecho de que los políticos no den ejemplo con las restricciones que sí cumplen la mayoría de ciudadanos está dejando una fotografía de enfado general con la clase política. Mientras que todos los españoles cumplen confinamiento en sus domicilios y ven como la crisis sanitaria está afectando de lleno a su salud y a su economía –al ver paralizados sus trabajos o exponerse a ERTES– observan como los políticos no actúan con la ejemplaridad que ellos sí están demostrando de manera rigurosa en la mayoría de los casos. Primero fue el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien ,a pesar de prometer guardar cuarentena tras el positivo en coronavirus de su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha saltado en varias ocasiones sus palabras. El último episodio lo protagonizaba esta misma semana el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que según un video en exclusiva de La Sexta, rompe habitualmente el confinamiento para salir a hacer deporte. Ante estos comportamientos, el 87,8 por ciento de la población reclama que sea la clase política la que cumpla primero con las prohibiciones decretadas. Frente a ello, tan solo un 2,6 por ciento opina lo contrario.

Así lo refleja la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, realizada entre los días 13 y 15 de abril, periodo en el que se han difundido las imágenes en las que se comprueba como el ex presidente sigue cumpliendo con sus afición de hacer ejercicio a diario Unas imágenes que correspondían al pasado domingo, pero que se han repetido en el tiempo, según las quejas de los vecinos. Ante esta situación, el 78,2 por ciento de los ciudadanos recrimina unánimemente la actitud de Mariano Rajoy. Entre los encuestados, los ciudadanos entre 35 y 44 años son los que peor ven esta situación (81,3%).De hecho, el ex presidente volvió a saltarse el confinamiento este mismo martes por la mañana.

Los que así expresan su enfado, no encuentran sentido a que el ex presidente salga a la calle en solitario, debido a que los ex altos cargos del Gobierno poseen de una escolta policial que les acompaña en todo momento en sus salidas a la calle, a pesar de que, en principio, las salidas del ex presidente se limitan a alrededor de su urbanización. Así lo cree un 76,8% frente a un 14,2 que lo respalda. De igual modo, un 82,6 por ciento ve mal o muy mal que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se haya saltado el confinamiento en varias ocasiones.

Ante estos comportamientos de irresponsabilidad y ante la urgencia de respetar las prohibiciones para tratar de doblegar la curva de contagios lo antes posible, un 61,9 por ciento cree que el Gobierno debería endurecer las multas, mientras que un 31,7% cree que no. Es la población de entre 35 y 44 años la que opta con mayor unanimidad por endurecer las penas. Las sanciones a las que se expone cualquier ciudadano que no cumpla con las restricciones por el coronavirus van desde los 601 a los 30.000 euros o, incluso, penas de prisión de tres meses a un año. En las últimas 24 horas, según informa Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han multado a 10.010 personas y se han producido 126 detenciones por esta misma actuación. En el tiempo que lleva activo el real decreto del estado de alarma –desde el 14 de mazo– la policía ha multado a un total de 143. 329 personas y detenido a 2.150. Precisamente, el ministro del Interior aseguró el martes que, si se confirma la veracidad de los hechos, las sanciones se impondrán independientemente del infractor.

Saltarse el confinamiento es un motivo de preocupación para el 74,8 por ciento de los encuestados que opinan que supone una situación de riesgo para la mayoría, ante la posibilidad de multiplicar los contagios. Un 14,8%, sin embargo, no cree que acarree ningún peligro. De igual modo, la ciudadanía encuentra justificado que de conocer estas situaciones deban denunciarse ante las autoridades. Así lo respalda un 78,8% Ante esto seis de cada diez ciudadanos aseguran denunciar a sus vecinos si comprueban que se están saltando el confinamiento.

Por último, el sentir ciudadano refleja también su preocupación ante la desprotección a la que se enfrentan los sanitarios para luchar a diario contra el coronavirus. Un 90,6 por ciento cree que no cuentan con las medidas de seguridad suficientes en los hospitales. Y es que, según la denuncia del Colegio Oficial de médicos han muerto más de 20 sanitarios y casi 20.000 han resultado contagiados por coronavirus.