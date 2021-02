Inés Arrimadas descarta dimitir tras la debacle electoral en Cataluña

Las elecciones catalanas dejaron ayer dos claros perdedores. El partido de Artur Mas, PDeCAT, que no ha conseguido representación en el Parlament, y el de Inés Arrimadas, Ciudadanos, que en la jornada de ayer perdió 30 escaños. “La baja participación desmoviliza al constitucionalismo y Ciudadanos ha sido siempre un motor enorme para sacar a los constitucionalistas de la abstención ”, pero esta vez no ha sido posible. Así comenzaba su alocución la presidenta de la formación naranja en una entrevista en “Más de Uno”, de Carlos Alsina. Un argumento que se aleja de la autocrítica y trata de justificar los pésimos resultados obtenidos en las elecciones catalanas.

Sin embargo, pese a los malos resultados, Arrimadas dejaba claro que no piensa dimitir y que no tiene en su agenda anunciar relevos en la formación. Así, no se esperan grandes cambios tras la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos, que tendrá lugar hoy mismo. Y es que, la líder naranja tampoco asume la pérdida de 30 escaños y señala que desde el 10-N, Ciudadanos ya se movía en el porcentaje de voto obtenido ayer, por lo que la debacle no sería tal. “Nosotros ya estábamos en ese porcentaje de voto”, reiteraba.

Si bien admite que la baja participación no es la única clave de esos resultados, tampoco ha acertado a especificar otras posibles causas. “Hemos hecho lo correcto, no hemos hecho mítines multitudinarios en la calle como Vox en plena tercera ola”, aseguraba Arrimadas para explicar la falta de movilización del voto constitucionalista. Y lejos de asumir el “mea culpa”, responsabiliza al resto de partidos constitucionalistas de no haber conseguido mejores resultados y de que el independentismo haya aumentado su cota de poder. “Si el PSC hubiese querido vencer al independentismo, habría aceptado una lista constitucionalista como propusimos. Ahí están los resultados de PP también”, reiteraba la presidenta de Ciudadanos.

Sin salirse de la línea y el guion establecido, Arrimadas repite un dogma: “Ciudadanos hace lo correcto, no lo fácil. Y yo no pienso pactar con Bildu como hizo el PSOE para ganar votos. El 50% de los catalanes se ha quedado en casa. Nuestro electorado se ha quedado en casa”.