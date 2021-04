Las Fuerzas de Seguridad creen que la persona detenida en El Escorial por enviar una carta amenazante a la ministra de Industria, Reyes Maroto, y que responde a las iniciales I. E. A. D., habría enviado más misivas de este tipo a otras instituciones y podrían llegar a sus destinatarios en los próximos días, según han informado a LA RAZÓN fuentes policiales.

Según se comprobó, el detenido tiene problemas mentales y está diagnosticado de esquizofrenia, lo que ha provocado que en más de una ocasión haya tenido que ser ingresado en centros psiquiátricos. Está previsto que la Policía le tome declaración, sin embargo, su estado mental y un problema médico que padece en la boca, podrían retrasar el interrogatorio.

Ayer, la ministra Reyes Maroto recibió un sobre con una navaja “aparentemente ensangrentada”. El autor de dicha misiva, I. E. A. D, había añadido en el sobre su remite, de su puño y letra, donde indicaba su nombre, sus apellidos y su dirección real. Se trataba de un sobre tamaño folio y acolchado, que venía con un montón de folios grapados con copias ampliadas de mensajes de WhatsApp y Twitter. Además, incluía un folio manuscrito con palabras sueltas y frases. Para eludir el control de seguridad, “el sobre incluía también dos CD que evitaba que la navaja apareciera en el escáner”, lo que hizo que el sobre llegara a la secretaria de la ministra.

La noticia se hizo pública y, aunque en un principio, se pensó que estaba relacionada con las recibidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, finalmente se descartó esta hipótesis.

Hay que señalar que esta no sería la única carta “sospechosa” que el detenido ayer en El Escorial habría mandado a otros políticos. Y aunque, las Fuerzas de Seguridad no descartan que en los próximos días salgan a la luz más cartas de este tipo, hay que recordar que un diputado de EH Bildu ya recibió una procedente de El Escorial.

El diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu ha desvelado a través de su cuenta de Twitter que, el pasado 11 de marzo, recibió en el Congreso de los Diputados un sobre con una caligrafía similar a la de la carta amenazante que ayer recibió la ministra de Industria, Reyes Maroto.

El remitente “curiosamente”, era también de El Escorial (Madrid), señaló el diputado de EH Bildu, que se tomó el contenido del sobre como un “regalo”. “A mí no me envió una navaja, sino una película de Agatha Christie”. Además, el sobre contenía “varias hojas escritas que no he conseguido descifrar”, confesaba.

ℹ️ El día 11 de marzo recibí un sobre con un regalo.



Curiosamente el remitente era de El Escorial y es familiar de un diputado de extrema derecha.



A mi no me envío una navaja, sino una película de Agatha Christie y varias hojas escritas que no he conseguido descifrar. pic.twitter.com/SpalTscUhD — Jon Inarritu (@JonInarritu) April 26, 2021

Entre las posibles con la carta de Reyes Maroto, hay que señalar que su misiva también contenía también folios grapados con copias ampliadas de mensajes de WhatsApp y Twitter. Además, incluía un folio manuscrito con palabras sueltas y frases que no se habían podido descifrar aún. Por el momento, según indican desde Interior, el caso por el envío del sobre con la navaja “aparentemente ensangrentada” ha quedado judicializado.