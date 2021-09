Vox y la Fundación Franco, “en sintonía” contra la Ley de Memoria Democrática

“Sí a Lorca, no a Ramiro de Maeztu”

La enmienda de devolución de Vox recuerda que “el proyecto de Ley implica que podrá conmemorarse a García Lorca, pero no a Ramiro de Maeztu, a José Antonio Primo de Rivera o a Melquíades Álvarez (expresidente del Congreso y fundador del Partido Republicano Liberal-Demócrata); sí a los fusilados por Queipo de Llano, pero no a los ejecutados en Paracuellos o los centenares de asesinados en los “trenes de la muerte” de Jaén, o en los “barcos de la muerte” de Santander o Bilbao. Sí a las “Trece Rosas”, pero no a las enfermeras de Somiedo (las tres voluntarias falangistas violadas durante toda una noche y fusiladas al amanecer) o las hermanas Dolores y Consuelo Aguiar, que sufrieron la misma suerte. Se podrá exaltar al golpista Lluis Companys, pero no al carmelita Manuel Alcaraza, a quien arrancaron las costillas una a una antes de darle muerte, y a los otros 6.800 sacerdotes y monjas asesinados, a menudo entre horribles torturas, por su condición de tales”.