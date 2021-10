Abascal llama a hacer la patria grande otra vez : “No pedimos perdón a los progres”

El “Viva España” de Vox ha reunido a miles de personas en su cónclave, una especie de feria gastronómica y cultural donde militantes y simpatizantes de todas las provincias tuvieron la oportunidad de conocerse.

La fiesta que montó el partido hizo bailar hasta a la diputada Macarena Olona que, hasta el final de la canción, se movió al son de “La Macarena”. Un aurresku recibió a Santiago Abascal antes de que se dirigiera a los asistentes y se diera comienzo a los numerosos bailes regionales.

El líder de Vox llamó “patriotas, valientes y defensores de la libertad” a todos los participantes. Aseguró que eran ellos los que han izado la “bandera de los ideales en cada región de España” y les mostró su reconocimiento porque “no las arriáis ni ante insultos, ni ante piedras, ni lo haríamos ante las balas, ni ante los lacayos”. “Es un honor compartir con vosotros el acto de exaltación de España, sumar la rica pluralidad. Sin vosotros, la fuerza de Vox se disolvería como un azucarillo, vosotros sois el músculo y el motor del mejor patriotismo de España, los centinelas de las mil tradiciones que conformaron nuestra patria. Sois los guardianes del legado, de hombres y mujeres corrientes que, a lo largo de los siglos, en sus pueblos, en sus campos y ciudades dieron forma a esta España viva”, dijo.

El líder de Vox, Santiago Abascal en el "España Viva" que el partico ha organizado en recinto ferial de Ifema FOTO: vOX

La alternativa

Con este gran acto multitudinario, Vox, responde a los populares que celebraron su convención en Valencia el fin de semana pasado y donde se reivindicaron como la única alternativa posible para llegar a La Moncloa y después de que los de Casado retaran al partido con un “El PP es mucho PP”. Ante esto, Abascal aseguró que el Partido Popular es “simplemente un relevo” del PSOE mientras que ellos plantean “una alternativa, que es la Agenda España”. “No sabemos para qué quieren llegar a la Moncloa. Prometen las mismas políticas, las mismas derogaciones que fueron incapaces de llevar adelante con 200 escaños y ahora quieren que los españoles crean que van a hacerlo con 100″.

Abascal insistió en que el plan de Vox “es el contrario al de Pedro Sánchez, al de los globalistas y al de la división separatista”: “Es el plan del fortalecimiento de España, el del sentido común con el que se identifica la mayoría de la población española. Los españoles no vamos a perder las riendas de nuestro futuro, no queremos simplemente ser un relevo del socialismo, queremos plantear una alternativa”.

Asimismo, criticó que se haya pretendido “acusar de muchas cosas” a Vox. En concreto, recordó que “se ha pretendido decir que era un partido uniformizador” pero apuntó que Vox es “quien está más cerca de las tradiciones locales”. “No nos hace falta 17 parlamentos para amar a nuestro país de manera íntegra, para amar a España tal y como es. Mostramos una alternativa política que es la Agenda España, frente a las agendas globalistas, separatistas, nosotros somos una alternativa no un simple relevo. Tenemos una alternativa para los españoles”.

La fiesta de Vox en el recinto ferial de Ifema FOTO: Vox

Evangelización

El líder Vox también cargó contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden después de que este haya declarado su reconocimiento a la “dolorosa historia de agravios y atrocidades” cometidas por “muchos exploradores europeos” contra las naciones tribales y las comunidades indígenas norteamericanas en su declaración del Día de Colón el próximo 11 de octubre. “Acaba de decir el lamentable presidente de los Estados Unidos -palabras que provocaron los silbidos de los asistentes- bueno, no ha dicho nada porque le cuesta decir una palabra detrás de otra. “Pero acaba de atacar la gran obra de la hispanidad, de la evangelización. Acaba de referirse a las atrocidades cometidas por los españoles. ¿De verdad Biden se atreve a decir eso cuyos antepasados llegaron con la excusa de hacer botones y avanzaron hacia el oeste con la evangelización del plomo no dejando ni un indio y metiéndolos en reservas?, afirmó. En este sentido, Abascal destacó su orgullo por España, por “nuestra historia” y por lo que hicieron “nuestros antepasados” y la “mejor de nuestras reinas, Isabel la Católica”, al tiempo que advirtió de que “nosotros no pedimos perdón a los progres”.

‼ @Santi_ABASCAL responde a Biden en #VIVA21 🇪🇸:



"Acaba de atacar la obra de la hispanidad. ¿De verdad se atreve a decir eso quien avanzó a plomo sin dejar ni un indio". pic.twitter.com/yKOKd0wNAI — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 9, 2021

Emplazó a los asistentes a que se sientan orgullosos porque son “herederos” de los que descubrieron “el nuevo mundo” y pusieron fin al “genocidio de los pueblos indígenas” e inventaron el “imperio solar español”, algo que, apuntó, es la mayor obra de “hermandad universal que haya aportado ningún pueblo”. “Hoy podemos estar aquí con la cabeza alta y decir que es un día alegre. Viva España”.