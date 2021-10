La foto de Yolanda Díaz con Oltra y Colau en Valencia no será la presentación de su nueva alianza electoral

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, continúa midiendo sus tiempos y no desvelará todavía sus pasos futuros sobre el “frente amplio” que ya se encuentra construyendo dentro del “espacio de escucha” que está liderando con el resto de fuerzas de izquierda. Desde Podemos ven claro su paso al frente como cabeza de lista de su proyecto al que ya han cerrado filas y se encuentran reorganizando su hoja de ruta para volver a abrir el partido hacia un proyecto de unidad dentro del espectro ideológico de izquierdas, como el que ya conformaron en 2016.

Si bien el foco político se ha situado durante estos días en Valencia, después de la apuesta de Mónica Oltra de celebrar un acto junto a otras líderes del espacio progresista como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la líder de Más Madrid, Mónica García, lo cierto es que no será este el escenario donde la vicepresidenta y líder de Unidas Podemos en Moncloa lance su plataforma, según aseguran desde el entorno de la dirigente gallega a LA RAZÓN.

La propia vicepresidenta, que ha acudido hoy a un acto de presentación de la ley de la Vivienda en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que acudirá a Valencia porque ha sido invitada y que siente “mucho entusiasmo” ante la cita, pero no debe confundirse con el proceso que va a abrir con la sociedad civil.

En palabras de la vicepresidenta, que ha respondido a la afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esta mañana ha “bendecido” el proyecto de Díaz, se encuentra abriendo un proceso de conversación “con la sociedad española” al que no “pone límites” en el objetivo de conformar un proyecto de mayoría social. La vicepresidenta siempre ha defendido que la plataforma aglutinadora del cambio estará alejada de las lógicas de los partidos y que por tanto, los partidos políticos que se unan a ella deben ser “secundarios”.

“En la conversación con la sociedad española tienen que ser protagonistas los profesionales, las gentes de este país, los trabajadores y los movimientos sociales. No los políticos, que somos puros instrumentos, y ahí insisto en que no tenemos límites. Eso es la mayoría social del país”, ha defendido Díaz.

Oltra y Colau apuestan por Díaz

Tanto desde la órbita de Mónica Oltra se ha lanzado en estos días su beneplácito a confluir de cara a las próximas elecciones generales en el proyecto de Díaz. La propia líder de Compromís no ha descartado esta alianza futura, aunque situó el acto en Valencia como un proceso de escucha y no como germen de una alianza. “Lo que venga después, no lo sé”, aseguró la pasada semana. Incluso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha mostrado a favor de un pacto futuro. En sus palabras, Yolanda Díaz es el liderazgo que se necesita en un espacio político “destinado a crecer y a ser más amplio”. “”Es el tipo de liderazgo que necesitamos en la política y todas debemos acompañarla”, ha respaldado esta mañana en el Congreso de los Diputados.