La escenificación de unidad quedó patente en Valencia este sábado. Un mensaje al unísono protagonizado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y avalado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la líder de Compromis, Mónica Oltra y de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, pero sin Podemos.

Un mensaje que resonó a kilómetros y que llegó a Madrid desde donde contestaron con un estruendoso silencio. Son dos días los que ha tardado la dirección de Podemos en reaccionar para refrendar el acto de la vicepresidenta del Gobierno, al que los pesos pesados del partido no estaban invitados. Hasta ahora solo tres altos cargos de Podemos saludaron el encuentro, al que se sumó el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Entre los cuadros medios destacó la felicitación de Jaume Asens. Pero ni la ministra y secretaria general morada, Ione Belarra, ni la titular de Igualdad, Irene Montero, usaron sus redes para pronunciarse.

Fueron los portavoces del partido, Isa Serra y Pablo Fernández, los que saludaron el «pistoletazo de salida» de Díaz. Una incongruencia, al fin y al cabo, al considerar que fuese un «pistoletazo de salida» el acto del fin de semana, sin estar la dirección de Podemos presente. Pero lo hicieron, eso sí, a petición de los periodistas, no por motivación propia. En palabras de la portavoz, el encuentro generó «muchas expectativas» y «esperanzas», a la vez que lo valoraban como una «buena noticia». Esperan, de hecho, que se celebren más actos similares. A su juicio, lo sucedido es «algo muy importante», un paso que «nos permite ponernos de acuerdo entre Compromís, Más País y Podemos». Un acto importante que, sin embargo, se saldó sin respuesta pública este fin de semana. Y es que desde el partido no concretaron sí se había dado una comunicación en privado con la vicepresidenta sobre el acto. En un primer momento desde el entorno de Díaz tampoco constataron ningún saludo. «Con Yolanda la comunicación es permanente, hablamos con ella en diversas ocasiones, numerosas, y sobre todo lo que tiene que ver en política», es lo que se repetía ayer en el cuartel general morado a los periodistas sin especificar más detalles sobre sí hubo finalmente conversaciones entre la dirección de Podemos y la líder de Unidas Podemos.

En el partido morado no ha sentado bien el hecho de que ni la ministra Ione Belarra e Irene Montero fueran invitadas al evento. Si bien no lo dicen en público, en privado es un clamor. Esperan más actos «en los que estemos todos». El debate que se abre en la formación no es sobre la candidata. La dirección nacional tiene claro que Yolanda Díaz es su candidata y es por ello que se pliegan a sus tiempos y asumen que es ella quien llevará el liderazgo de las conversaciones con el resto de formaciones políticas. Creen, además, que es ella quien puede ser el pegamento para convencer a Más País y a Compromís para sumar, dado que las heridas entre ex compañeros de partidos siguen estando vivas. El partido, según ha podido saber este diario, se encuentra a la espera de que la vicepresidenta del Gobierno de más pasos. Para ello, el lugar perfecto podría ser la mesa confederal que se reúne periódicamente, pero que, por ejemplo, este mes todavía no ha sido convocado. Asumen la tutela de Díaz en el nuevo proyecto y dejan las negociaciones futuras en su figura. Pero al mismo tiempo, presionan ya a la vicepresidenta para que aclare el futuro del proyecto.

Para este fin cuentan con la voz del ex vicepresidente y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, que habló en su faceta de tertuliano en Rac1. Prefieren en Podemos, de momento, no expresar en público sus diferencias. Ayer pidió a Díaz «cuidar» un espacio que es «muy delicado» –por las alianzas–y la urgió a «cerrar pronto» el rol de los partidos en el futuro proyecto, donde defndió que Podemos e IU tenían que tener un «papel importante». También quiso mandar un dardo a la organización del evento de Valencia. A Iglesias le hubiera «encantado» ver a las ministras Belarra y Montero en el acto.