Casado blinda a Egea en la crisis con Ayuso

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, desveló ayer, en una entrevista con Susanna Griso, en «Espejo Publico», que hace días mantuvo una conversación con la presidenta de la Conunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aquello que entraría dentro de la normalidad en el funcionamiento de una organización política se convierte en noticia por la crisis en la relación entre Génova y Sol. En el equipo de la presidenta han señalado como foco del problema a la figura del secretario general. El anuncio de Egea se interpreta dentro del partido como un gesto dirigido a reivindicar su autoridad, frente a la posición crítica de Ayuso. Con el apoyo de Pablo Casado En la gestión de esta crisis, los dos van de la mano y el presidente del PP no puede aceptar que dentro de la organización se salten la relación «obligada» con su «número dos».

El secretario general del PP considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid «acepta» que el congreso regional del PP de Madrid se celebre en el primer semestre de 2022 y, por lo tanto, «zanja de una vez» este asunto. Dicho esto, advirtió de que las «polémicas internas» dan «oxígeno» al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

«No me distraigo con el ruido», señaló Egea sobre los rumores de pugna interna en el PP. «Los ciudadanos no me han elegido para entretenerme en este tipo de anécdotas y parte del trabajo de un secretario general es recibir ese tipo de críticas», mantuvo el número dos de Pablo Casado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que votará a favor de Casado como candidato y García Egea da por cerrado este capítulo. Sostiene que su comunicación es fluida con Ayuso, pese a que ella reconociera que le había bloqueado en el móvil, y que hablaron hace semanas.

García Egea señaló que ha oído hablar estos días de «guerra» o «batalla». «Aquí no hay nada de eso. Aquí hay unas normas, que todos nos hemos dado y hay un pacto para representar nuestros Estatutos y los acuerdos de la Junta Directiva», manifestó. En este punto, agradeció que Ayuso «haya aceptado y haya zanjado de una vez por todas este tema asumiendo».

A su entender, «todo lo que sea hablar de otras cuestiones que no sea hablar del nefasto gobierno que tenemos en España es darle minutos a Sánchez y oxígeno a Sánchez». «Agradezco que finalmente podamos dedicarnos a lo importante», abundó.

García Egea señaló que él «entendió» este lunes, tras escuchar las declaraciones públicas de Ayuso, que este asunto «está zanjado» al «aceptar» que el congreso regional se celebre de acuerdo al calendario de la Junta Directiva Nacional. «Cuando llegue el momento, los militantes votarán libremente como han hecho en todos los congresos», declaró.

Al ser preguntado entonces si, al dar por terminado este tema, Ayuso le desbloqueará del WhatsApp, García Egea dijo que él prefiere hablar con las personas «cara a cara» y que cuando ha necesitado hablar con algún presidente autonómico así lo ha hecho. «Nos vimos hace unas semanas y estuvimos hablando», respondió sobre cuándo habló con ella por última vez.

El secretario general del PP presumió de la estrategia emprendida por Pablo Casado para aglutinar el voto de centroderecha y que, según dijo, ha llevado que pasen de los 66 escaños en las urnas a los 130 que hoy les conceden las encuestas.

Respecto al libro en el que Cayetana Álvarez de Toledo critica a varios miembros del PP, entre ellos a Egea, el «dos» de Casado señaló que «los socialistas en las orquestas normalmente tienen que ser personas que toquen conjuntamente la misma tonalidad que toca la orquesta porque si no suena muy desafinado». «Tenemos que sonar como una orquesta afinada y dedicarnos a lo importante: convencer a los españoles de que otro Gobierno es posible», informa Ep.