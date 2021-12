Las redes estallan contra Alberto Garzón: “Es un indecente”

Cuando parecía que la polémica por la nada exitosa “huelga de juguetes” del ministro de Consumo, Alberto Garzón, había terminado... la hemeroteca ha vuelto a hacer de las suyas. Y es que en un día como hoy, en el que la luz alcanzará el precio récord de 291,73 euros son muchos los que le están recordando sus palabras de 2017, cuando era oposición. “Esta navidad la luz tendrá un precio un 10% superior a la del año pasado. Miles de familias no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas, lo que repercutirá gravemente en la salud de los que menos tienen. Ningún gobierno decente debería tolerarlo”, criticaba Garzón.

Y claro, viendo la situación actual, quien más y quien menos se pregunta dónde están ahora las palabras del ministro de Consumo, dónde están las críticas a la desorbitada subida del precio de la luz en España. Si echamos un vistazo atrás, se observa que el precio medio de la electricidad en el ‘pool’ de este miércoles casi quintuplicará los 48,92 euros que marcó hace un año (+496%) y multiplicará por diez los 26,06 euros del mismo día de 2019 (+1019%). Las cifras no dejan lugar a dudas, pero sí ponen de manifiesto el doble rasero de su señoría. Y así se lo han hecho saber los internautas.

Este gobierno es indecente. No lo digo yo, lo dice el propio ministro Alberto Garzón. pic.twitter.com/TFupPGgyMb — Un ciudadano cualquiera (@niduaz) December 15, 2021

Alberto Garzón es un indecente. Lo dice él. https://t.co/nKrjGy9URj — El blog del Euribor (@euribor_com_es) December 15, 2021

Estas palabras de tanta polémica han generado datan de diciembre de 2017, pero ese mismo año, en febrero, Garzón arremetió duramente también, no solo contra el Ejecutivo de Rajoy, sino contra las eléctricas ante las que hoy guardia silencio y a las que culpaba de “la muerte” de españoles que no podían pagar la luz. “Hay gente que muere por no poder pagar la luz mientras las eléctricas y sus directivos se forran. Hoy otro más”.

Críticas de Alberto Garzón a las eléctricas en 2017 FOTO: Twitter La Razón

“El tal Alberto Garzón se mostraba indignado con el gobierno de Rajoy, al que calificaba de indecente por la subida del precio de la luz. Qué nos tiene que decir de su gobierno ahora? ¡Qué jeta!”, manifestaba un tuitero. Otro, le propone “dejar de hace el gilipollas”, y en vez de hacer “la payasada de huelga de juguetes”, hacer una huelga de verdad ante la descomunal subida de la luz, el gas, la gasolina y la cuota de autónomos. En definitiva, la conclusión a la que llegan sobre la actuación del ministro de Consumo, aquel que debe proteger los derechos de los consumidores es la siguiente: ninguna.