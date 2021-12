Los Presupuestos tropiezan en el Senado y Sánchez tendrá que esperar hasta el 28-D

Jarro de agua fría para el Gobierno, que esperaba tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado esta misma tarde en el Senado. Las cuentas públicas tendrán que esperar una semana más y volverán el 28 de diciembre al Congreso de los Diputados para su visto bueno definitivo.

El trámite se dilatará unos días más, porque Compromís ha logrado el apoyo suficiente, entre otros partidos el del PP, para que prospere una enmienda sobre las lenguas cooficiales. Esto obliga -ante la modificación introducida en el proyecto presupuestario- a que vuelvan a la Cámara baja para su aprobación final.

El malestar en el PSOE era evidente e ironizan sobre la defensa de la formación de Pablo Casado a las lenguas cooficiales, en plena campaña de defensa del castellano en Cataluña. Sin embargo, más allá de la maniobra de los populares la cuestión de fondo pone de relieve, una vez más, la debilidad parlamentaria del Gobierno, que se desenvuelve en las negociaciones con sus socios, de manera habitual, como si tuviera mayoría absoluta.

No es la primera vez que los aliados parlamentarios del Ejecutivo le ponen en apuros, ya con la enmienda de las peluquerías se vieron obligados a maniobrar para desactivarla y han tenido que pactar la ley audiovisual con ERC, a cambio de que retirara las enmiendas que había presentado a las cuentas en el Senado.

Lo ocurrido hoy, más allá de suponer un contratiempo y dejar en evidencia al Ejecutivo, no tendrá mayor efecto que dilatar la aprobación de las cuentas una semana, hasta el próximo 28 de diciembre. Si la situación económica por la crisis del coronavirus no fuera grave, podría calificarse de “inocentada”. No obstante, no se prevé que Sánchez tenga problemas el próximo martes para aprobar los Presupuestos.