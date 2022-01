Albares: “Es el presidente del Gobierno el que marca la acción exterior de España”

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, recién llegado de Washington donde se ha reunido con su homólogo estadounidense Antony Blinken así como la presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU, Nancy Pelosi y otros congresistas, se ha referido al creciente clima de tensión en Ucrania y a la posición del Gobierno. “Todos los europeos estamos unidos en el diálogo y la disuasión”, ha dicho en un desayuno informativo celebrado por Europa Press.

No obstante, ha reconocido que ante la actual crisis entre Rusia y Ucrania la comunidad internacional está “conteniendo la respiración” pero ha insistido en seguir apostando por la vía del diálogo para lograr la desescalada. “Pero diálogo no es negociación”, ha recalcado. De hecho se ha referido a la importante cita que hoy habrá en Ginebra entre el secretario de Estado de EE UU y el canciller ruso, Sergei Lavrov, en Ginebra, donde esperan que se rebaje el tono, aunque, ha advertido de que “si el diálogo no diera frutos, España estará juntos sus de la UE y la OTAN en la disuasión”.

Durante su alocución, el titular de Exteriores se ha referido a la posición del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, que ayer aprovechó la crisis en Ucrania para abrir una nueva brecha en el seno de la coalición al rechazar el envío de tropas en el marco de la cooperación con la OTAN. Hay que recordar que el avance de la situación entre Rusia y Ucrania ha hecho que el ministerio de Defensa tome posiciones y apoye a la OTAN desplegando cazas en Bulgaria para disuadir a Rusia, además de adelantar el despliegue con las Fuerzas Navales Permanentes de la Alianza de tres buques.

En ese marco, el titular de Exteriores, hasta en dos ocasiones, ha dejado claro que “es el Presidente del Gobierno el que marca la dirección exterior de España”, en referencia a los últimos comunicados de los morados, incluido el que fuera ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

A renglón seguido y tras las palabras de apoyo de los populares a las decisiones del Ejecutivo en esta materia exterior, Albares ha señalado que “no ha hablado” este fin de semana con el principal partido de la oposición, pero ha recordado que su teléfono está operativo 24 horas.

Crisis Marruecos

El otro gran asunto al que se ha referido Albares es la crisis con Marruecos y los gestos del Rey Felipe VI esta semana. “Estamos trabajando por construir una relación del siglo XXI, que sea sólida, tome el tiempo que tome”, ha dicho. En este sentido, ha asegurado que mantiene una relación fluida con su homólogo marroquí, Naser Burita, con quien habla “con frecuencia”.

Además, ha asegurado que le gustaría que regresara la embajadora marroquí, Karima Benyaich, -llamada a consultas tras en el mes de mayo- al tiempo que ha subrayado que “no” tiene previsto un viaje al país vecino en su agenda.

Pese a las palabras optimistas de Albares, lo cierto es que la relación con el reino alauita está enquistada tras nueve meses de tensiones. El último capítulo se produjo ayer cuando Marruecos pidió gestos a España respecto al Sáhara Occidental. Albares descarta seguir los pasos de Alemania, que recientemente se mostró a favor de un nuevo plan de autonomía, ya que según el titular de Exteriores, “hay muchas resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU”, respecto a este conflicto que señaló “no está congelad sino olvidado”.