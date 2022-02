Sergio Sayas asegura que no entregará su acta y que no han incumplido ninguna norma interna

Después de que los dos diputados de UPN votaran “no” a la convalidación de la Ley de reforma laboral, rompiendo lo que había pactado el presidente de su partido, Javier Esparza con el PSOE, éste ha asegurado que lo ocurrido es algo que “no lo puede permitir ningún partido”.

En la mañana de ayer, tanto Sergio Sayas como Carlos García Adanero habían manifestado su contrariedad a apoyar la reforma, aunque habían asegurado que lo acatarían. Ninguno de los dos diputados de UPN subió a la tribuna de oradores a defender el “sí”, lo que hizo pensar a muchos que era debido a que lo iban a acatar, a pesar de no sentirse cómodos con ello, como ya habían manifestado.

En una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta), Esparza indicó que sus diputados habían asegurado que seguirían la directriz que les había marcado el partido. Sin embargo, esta directriz no se la dio el presidente de UPN que no habló con ellos, sino la secretaria general, Yolanda Ibáñez, quien les comunicó la decisión que había tomado la Ejecutiva navarra. “Los diputados aseguraron que iban a cumplir con lo pactado” y después “nos engañan a todos”.

La Ejecutiva de UPN se celebró el pasado lunes y, según explicó Esperza ahí se acordó que sería el partido quien tomaría la decisión del sentido del voto y que, con posterioridad se le comunicaría a los diputados. “Nos engañan a todos, dicen que van a respetar y votan en contra”. Sin embargo, tanto Sayas como García Adanero aseguran que no se habló con ellos y que tampoco se les hizo partícipe de ese debate.

El presidente de UPN no ha querido apuntar si el cambio de voto que sus diputados es debido a una especie de “Tamayazo” e insiste en que sus dos diputados no expusieron en la Ejecutiva su oposición a apoyarla. Por ello asegura que rompieron la disciplina de partido.

Sin embargo, Sayas discrepa y afirma que ellos no han roto ninguna disciplina de voto. “No hemos roto la disciplina de voto” y explicó que, a su entender, ésta está en que en un órgano competente de un partido se produce un debate, pero “no hubo debate, ni hemos conocido los términos del acuerdo, ni hubo votación” sino que la dirección del partido “quiso imponer” a los cargos del partido una decisión. “Es una imposición . Sayas, insiste en que hicieron lo que “la inmensa mayoría de los votantes de UPN hubiese esperado que hiciéramos” y asegura que, tanto él como Adanero no entregarán su acta, como les ha pedido su formación, porque considera que no han incumplido ni el Estatuto de UPN ni la disciplina de partido.

Sayas ha manifestado, sobre posibles consecuencias que pudiera acarrear su votación de ayer, que confía en la democracia en su partido y ha incidido en que “no hemos incumplido ninguna norma interna, considero que no”.

Esparza insiste en que no hubo ninguna imposición y que es la Ejecutiva quien tomaba la decisión de su voto. “Ellos dos han pensado en ellos mismos, no han pensado en los ciudadanos y tampoco en el partido. Han hecho mucho daño con esta decisión. Somos un partido que tiene palabra, y esa marca queda en la formación política”.

Además, les acusa de actuar con “premeditación y alevosía”, algo que dijo es “inadmisible” y para lo que cree que no hay discusión. Esparza cree que, si la reforma laboral no hubiera salido adelante, “quien lo estaría celebrando hoy es EH Bildu, ERC o PNV”. El diputado de UPN recordó que él no es presidente de la Comunidad Foral por un pacto de Bildu con PSE pero, con respecto a la reforma laboral “estamos hablando de trabajo y de algo muy serio. No me explico esta cerrazón” y no cree que sea un motivo de conciencia. “Esto no es un plebiscito, yo no le hubiera votado a Sánchez para presidente, y hemos sido muy claros, pero eso es una cosa y otra entender el contexto”.

Esparza ha hablado con el PSOE a quien ha trasladado sus disculpas por no haber podido cumplir con lo pactado. “Ellos entienden la situación y agradecer el comportamiento que están teniendo”, dijo.