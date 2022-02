Sánchez ofrece “ayuda” a Casado si rompe con Vox “para siempre y en todos los territorios”

Los resultados electorales de Castilla y León salieron en todos los cruces de interpelaciones de la sesión de control al Gobierno esta mañana en el Congreso. El líder del PP, Pablo Casado, echó en cara de nuevo a Sánchez sus “trampas” en la campaña de Castilla y León, con los fondos europeos “a la carta de los gobiernos socialistas” o el CIS, y recalcó que de nuevo el PSOE ha perdido los comicios, acumulando ya cuatro derrotas. Un argumento que da la vuelta al que ya utilizara el propio Pedro Sánchez, cuando afeaba continuamente que el líder del PP había perdido cinco comicios (dos generales, municipales, autonómicas y europeas).

El presidente se zafó del ataque, trasladando la presión al líder del PP, asegurando que le “ha llegado la hora de la verdad”. “Usted tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del PP con la ultraderecha, o no. Usted, señoría, creó una trampa y ahora está entrampado”. Sánchez se ha mostrado dispuesto a “ayudar” al PP a salir de “esa trampa”, como ya hiciera ayer en el Senado.

Sánchez ha puesto tres condiciones a la abstención del PSOE en Castilla y León, tres condiciones inasumibles para el PP: “En primer lugar, tiene que pedir ayuda; en segundo lugar, tiene que explicar por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos y, en tercer lugar, tiene también que decirnos si es para todos los días, si es para siempre y en todos los territorios”.

En su réplica, el jefe de la oposición no respondió a Sánchez tampoco sobre sí aislaría a Vox o no en un gobierno de Castilla y León pero de nuevo le pidió que respondiera a su pregunta sobre si está con “las víctimas o los verdugos” y dijo que él PP “nunca” podría pactar con ellos porque “no dormiría tranquilo”. Casado tildó de “grave” que se use a Instituciones Penitenciarias para “negociar con un asesino a cambio de los votos de Bildu para permanecer en la Moncloa”. Por eso, le preguntó si está “con las víctimas o los verdugos”, una cuestión que el jefe del Ejecutivo no respondió