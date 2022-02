Feijóo aparta a Egea: Este conflicto deben resolverlo Casado y Ayuso “solos, sin intermediarios”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ayer tachó de “imperdonable” el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido dejar claro que este conflicto lo tienen que resolver el líder de los populares, Pablo Casado, e Isabel Díaz Ayuso, sentándose “solos, sin intermediarios”, en clara alusión al secretario general del PP, Teodoro García Egea.

A juicio del dirigente popular, el PP “no tiene por qué soportar esa discrepancia profunda” entre Casado y Ayuso. Y en este sentido, señaló que el presidente del Partido Popular debe hacer una “reflexión”, ver el estado de la situación y buscar “alternativas para resolver un conflicto interno mayúsculo, ya que hay cuestiones que son indelegables”. O lo que es lo mismo, que Casado tome las riendas y deje de ocultarse tras la figura de García Egea. Así, insistió en que el líder del PP es el “adecuado” para poder cerrar la herida con Ayuso: “Esta situación no beneficia a nadie”.

“Las luchas en el vestuario se pueden entender, pero esos comportamientos no pueden aceptarse”, ha manifestado el presidente de la Xunta en una entrevista en el programa Es la Mañana de Federico. “Ayer el PP se equivocó de forma contundente y pertinaz”, ha asumido Núñez Feijóo, y por ello, ha matizado, su partido debe pedir disculpas a los españoles, a los votantes y dar explicaciones: “Estamos en uno de los momentos más delicados de la historia del PP”.

“Escarnio público en prime time”

Para Núñez Feijóo lo vivido ayer fue un espectáculo, que no comparte. “Lo que no puede haber es un escarnio público retransmitido en directo en prime time en todas las televisiones de España, eso es impropio de un partido maduro”, ha lamentado. Sus quejas van dirigidas tanto al líder de su partido como a la presidenta madrileña. Y es que más allá del rifirrafe televisado, el presidente de la Xunta habla de una “extramilitación orgánica”, por parte de la dirección del PP. A su entender, lejos e acrecentar el problema, la dirección nacional del partido debe “solucionar los problemas, no ampliarlos”, en clara referencia al supuesto espionaje sobre Díaz Ayuso.

“Si hay alguna sospecha, duda, sombra... quien ha de concretarla es la persona que esté sometida a esa sombra, ese es el procedimiento y esa es la forma de actuar, lo demás es una extralimitación orgánica que yo no comparto”, ha insistido Feijóo. Hay que recordar que tras los acontecimientos de las últimas 48 horas, dimitía Ángel Carromero, principal señalado en la trama de espionaje contra la dirigente madrileña, y hombre de confianza del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ayer escenificó su distanciamiento con Génova.

Liderazgo de Casado

El presidente de la Xunta de Galicia ha exigido que la solución al conflicto sea lo antes posible. “Cuando un problema es agudo tienes que intervenir y hacerlo rápido. No estamos como para seguir en el diván preguntándonos lo que somos”, ha advertido. Sin embargo, pese a la autocrítica y los reproches, Núñez Feijóo ha seguido mostrando su apoyo incondicional al presidente de su partido.

“En este momento de urgencia la prioridad es unir al partido en torno al presidente Casado”, ha señalado, no sin insistir en que es la única vía para ser la “alternativa” al sanchismo. “Todos estamos con Casado”, ha insistido, y es por eso por lo que tienen que ser él, a su juicio, quien se siente a hablar con Díaz Ayuso. Por el momento, el manejo de la situación “ha sido absolutamente desacertado”.

Asegura que él ha sido leal con Fraga, con Aznar, con Rajoy y lo seguirá siendo con Casado, pero “cuando uno mete la pata, lo tiene que subsanar. Y estamos todos expectantes para que la presidenta de la CAM y el presidente del partido nos den una solución a un problema que no hemos creado los demás y que se ha creado allí”.