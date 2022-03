La Audiencia Nacional suspende la declaración de Dina Bousselham por la huelga de letrados

La Audiencia Nacional ha suspendido las declaraciones de mañana miércoles y el jueves en todos aquellos Juzgados cuyos letrados secunden la huelga programada para esos dos días. Esto afecta, por tanto, a las últimas citaciones del “caso Dina” que iban a producirse este 9 de marzo, según confirman a LA RAZÓN fuentes judiciales. Se pospone por tanto el interrogatorio a Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias, a su expareja Ricardo Sa Ferreira y al ex Director Adjunto Operativo Eugenio Pino, así como a un perito que también faltaba por ser interrogado.

Estas citaciones fueron acordadas por el magistrado Manuel García-Castellón después de que primero el Tribunal Supremo y luego la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dijeran que eran necesarias antes de finalizar la instrucción. El caso está listo para el cierre porque la investigación no ha sido prorrogada, aunque todavía quedan diversas incógnitas por despejar. Ahora el juez debe fijar una nueva fecha en el calendario donde ajustar estas citaciones.

La cancelación se produce justo un día después de que García-Castellón respondiera con una negativa a la petición de Vox de imputar al exlíder de Podemos Pablo Iglesias. Cabe recordar que el juez ya lo intentó cuando elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo, pero los magistrados le devolvieron la pelota aclarando que era necesario, antes de nada, que practicara más diligencias como un informe minucioso sobre qué pasó con la tarjeta del móvil robada a la exasesora del partido morado y que la escuchara a ella en una nueva declaración.

Ésta es, por tanto, la que está pendiente y que es importante porque si Bousselham no quiere incriminar a Iglesias como responsable de que la tarjeta fuera destruida -cuando se la devolvió ya estaba rota- no hay delito. Lo previsible, como ha ocurrido durante todo el transcurso de la investigación, es que esto ocurra, es decir, que ella otorgue su perdón al exvicepresidente y, entonces, no habría delitos. Así García-Castellón respondió a la petición de Vox con un no porque no hay “ningún hecho, dato o elemento novedoso” que cambie ahora las cosas.

El informe de la tarjeta que el magistrado encargó a la Policía Científica también a petición del Supremo no reveló ningún hecho destacable. Básicamente, ni los agentes, ni los trabajadores de Samsung -que fueron requeridos para el estudio- consiguieron desengranar lo que había sucedido con la destrucción de la microSD después de que se le sustrajera a la exasesora en un robo.

La huelga

Esta es la segunda vez en 2022 que los letrados de la Administración de Justicia convocan una huelga para mejorar sus condiciones laborales. En ese caso se secundó de forma “masiva”, según su propio balance, con un 70% de seguimiento en el cómputo global y, en algunos partidos judiciales un 100%. Ahora en estas dos nuevas fechas los letrados vuelven a reclamar una adecuación salarial que está revista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, pero cuya negociación no llegó a buen puerto.