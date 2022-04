El PSOE no apoyará la iniciativa sobre el Sáhara tras los ataques de Podemos al Gobierno

El giro del Gobierno sobre el Sáhara sigue causando estragos dentro del Ejecutivo de coalición. Los socios de Pedro Sánchez, que se han mostrado muy críticos con la unilateralidad del presidente en su alineamiento con las tesis de Marruecos sobre esta cuestión, buscan debilitar su posición en un momento decisivo en el que el jefe del Ejecutivo se reunirá mañana con Mohamed VI en Rabat. Prácticamente en paralelo, se votará en el Congreso una proposición no de ley (PNL) registrada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, que perseguía retratar al Gobierno.

En un inicio, desde el PSOE se habían mostrado dispuestos, en un ejercicio de “buena voluntad”, a apoyar la iniciativa, aferrándose a su parte dispositiva, que en esencia pide la ratificación de las resoluciones de la ONU y la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental. Algo que, señalan, está en línea con la redacción de la carta que Sánchez envió a Mohamed VI. Esto, a pesar de discrepar abiertamente de la exposición de motivos en la que se criticaba el giro del Gobierno.

Sin embargo, tras el debate que se ha producido hoy en el Congreso, los socialistas han decidido cambiar de posición y no apoyarán finalmente la PNL. “No podemos avalar con un “sí” el discurso de Pisarello de hoy”, señalan fuentes del PSOE, en relación al tono duro del portavoz morado, que ha comparado la situación del Sáhara con la de Ucrania y profiriendo fuertes críticas al Ejecutivo del que forman parte.

“Nada salvo un cálculo mezquino y miope justificaría que no se defienda con la misma convicción la autodeterminación del Sáhara”, ha manifestado. “Esa solidaridad con Ucrania no puede desvanecerse cuando cambia el color de la piel”, afeaba el dirigente morado. Unas declaraciones que han molestado sobremanera en las filas socialistas, cuyo portavoz, Héctor Gómez, ha decidido tomar la “contundente” decisión de revisar su posición y pasar al “no”, ante la “vuelta de tuerca” de sus socios, en un tema diplomático y en un momento tan sensible como la visita de Sánchez a Marruecos.