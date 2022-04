Margarita Robles: «El CNI siempre actúa respetando la ley»

Moncloa lleva defendiendo desde este martes que no tiene «nada que ver» ni «nada que ocultar» respecto al espionaje a más de 60 líderes independentistas catalanes mediante el sistema de ciberespionaje «Pegasus», que solo pueden comprar gobiernos. Se abren, además, a colaborar con la Justicia en el caso de que se investiguen estos hechos.

Este miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, reivindicó la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante este supuesto caso y garantizó que todas sus actuaciones están siempre sujetas a la legalidad vigente, a la vez que rechazó que se hagan acusaciones «sin pruebas» aprovechando que todas sus actuaciones son secretas y el centro «no se puede defender».

La titular de Defensa no dio explicaciones sobre si el CNI cuenta con el programa «Pegasus» y evitó dar detalles sobre las actuaciones del citado organismo amparándose en que los asuntos relacionados con el centro de inteligencia están sujetos a secreto por ley. En una entrevista en el Canal 24h garantizó que tanto el Gobierno como el CNI «siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente». Es muy fácil imputarle al CNI determinadas actuaciones porque se sabe que el CNI no se puede defender», lamentó después de que el president de la Generalitat, Pere Aragonés, señalara al centro de inteligencia, informa Ep.

Al igual que hizo el martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la ministra de Defensa se comprometió a ofrecer toda la colaboración a la Justicia si el Ejecutivo es requerido e incluso animó a los presuntos afectados a dirigirse a la Justicia para establecer los detalles del caso. Robles recordó que el CNI se encuentra sujeto a control parlamentario a través de la Comisión de Gastos Reservados. Sin embargo, esta comisión todavía no ha sido constituida puesto que requiere del apoyo de tres quintos de la Cámara Baja y hasta el momento no se ha dado el consenso de los grupos parlamentarios para su composición. «Que todo el mundo lo tenga claro. Tenemos que sentirnos orgullosos de España como un Estado democrático de Derecho. No podemos sembrar dudas o sospechas de un organismo que no se puede defender. Durante nuestro mandato tanto el CNI como el Gobierno en su conjunto han actuado con arreglo a la legalidad vigente», se defendió.

Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz pidió ayer «transparencia» sobre el espionaje a políticos catalanes, aunque insistió en esperar a las explicaciones de Robles en sede parlamentaria. Eso sí, quiso remarcar que «España es un país democrático y, por tanto, los países democráticos no tienen que tener ningún temor, ni ningún resquicio a hacer gala de la transparencia».