Han pasado cuatro años desde la moción de censura en la que Pedro Sánchez echó del gobierno a Mariano Rajoy. Cuatro años en los que la mayoría de los protagonistas ya no están en la política.

En una entrevista en Más de uno de Onda Cero, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recordó que ya está fuera “aquel que iba a asaltar los cielos” y también “el número dos del PSOE...” No le puso nota a Sánchez pero se mostró convencido de que “de lo que se trata es de resistir, pero no de gobernar”, apuntó.

Sobre los datos del paro -que cae por debajo de los 3 millones por primera vez desde 2008- Feijóo advirtió de que no conoce a nadie que diga “esto va bien” porque “cuando se maquillan los datos del paro y se considera que una persona que no está trabajando, y se le llama fijo discontinuo, es muy grave”. “Lo que antes era un contrato temporal y por tanto estaba en el paro, ahora es fijo discontinuo”, dejando ver que ahora se está en una “precariedad indefinida”. Por ello, el líder del PP afeó que se presuma de un “paro maquillado” porque a pesar de ese cómputo, España sigue siendo el país europeo con más paro juvenil, femenino y genérico. “El mercado laboral no es como para echar cohetes”, subrayó.

Si se cumple la aspiración de Feijóo para relevar a Sánchez en La Moncloa dijo que revisarán esos ajustes que hizo el Ejecutivo con la reforma laboral en la que han perjudicado al sector servicio y del automóvil. "Lo que haremos es contarle a la gente la verdad".

Si gobernamos le vamos a contar la verdad a los españoles algo que, reiteró “no es una frase es un compromiso”.

“Procés lingüístico” en Cataluña

El líder del PP cree que “volver a hacer un procés lingüístico en Cataluña no es lo adecuado”. Ha criticado que el presidente del Gobierno, que tiene la posibilidad de frenar ese decreto -en el que el Govern fija una norma para incumplir con el 25% de castellano- no haga nada para frenarlo. “Todo parece indicar que no lo frenará y que se siente cómodo en que en una parte de su país no se cumpla la ley”. Por ello, Feijóo ha asegurado que en caso de que el Ejecutivo no presente recursos de inconstitucionales, “nosotros velaremos por los derechos de los niños y familias catalanas”. Feijóo no ve adecuado que se vuelva a dar un procés, pero esta vez lingüístico en Cataluña. “Parece que los que pedimos que se respete la ley somos gente extraña”

El presidente del PP dice que “no se puede aceptar que España no sea un estado de derecho”. “Vamos a exigir el cumplimiento de las leyes”, recalcó.

Renovación del CGPJ

El PP está “muy sorprendido” de cómo el PSOE utiliza las instituciones, algo que han constatado con la justicia, el CIS, el CNI... Feijóo reconoció que había que haber renovado ya el CGPJ al tiempo que criticó que el Gobierno haya sacado una ley que impida sacar las vacantes que antes se podían cubrir. “En mi opinión es inconstitucional esa ley”, dijo. Los populares han quedado en retomar las negociaciones para renovar el CGPJ, pero después de las elecciones andaluzas para que se apacigüe la crispación generada por el presidente del Gobierno que “descalifica continuamente” al principal partido de la oposición. En cualquier caso, no se han hablado de nombres. “Estamos ante un gobierno que no cuida las instituciones sino que las invade, que no cumple con los consensos constitucionales sino que los rompe y que ni en la política exterior ni interior mantiene los consensos básicos”, criticó el líder del PP. “Lo que no se puede, dijo es que el PSOE acuerde con el PP lo que le conviene al Gobierno”.

Recordó que la posición del PP es conocida: “Creemos en los grandes consensos de Estado y, a pesar de ello estamos dispuestos a retomar las negociaciones que estaban rotas. Vamos a conversar sobre ello”, afirmó el líder del PP pero “con publicidad, en el Congreso y con un pacto de regeneración” pero advirtió de que no vale todo.

Mayoría frente a la izquierda

En cuanto a las elecciones andaluzas, el líder del PP insistió en que su partido va a trabajar para tener una mayoría, porque le gustaba esa España con mayorías de gobiernos estables. Por ello, el escenario con el que trabaja es que Juanma Moreno logre sumar más diputados que el resto de los partidos de izquierda. “Nuestro objetivo es conseguir una mayoría suficiente, si fuese absoluta sería fantástica. Si no es absoluta, la suficiente, más que los ocho partidos que se presentan contra el PP”. Tampoco tiene duda de que Vox lo mismo gobernaría con el resto, porque da por hecho que aunque los de Abascal no gobernaría con el PSOE, cree que los socialistas no harían ascos a gobernar con Vox.