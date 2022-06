La decisión sobre quién acogerá la NASA española enfrenta a ocho candidaturas

La decisión de dónde ubicar la sede de la Agencia Espacial Española ha alcanzado una suerte de guerra fría. Antes incluso de que el Consejo de Ministros aprobase la comisión consultiva creada precisamente para tomar esta decisión, ya había tres candidaturas en la pugna: Sevilla, Teruel y León. Y en cuanto el proyecto recibió luz verde aparecieron tres más: Tres Cantos, Puertollano y Canarias. Las últimas en sumarse han sido Robledo de Chabela (Madrid) y Cebreros (Ávila). La polémica está servida porque, se decida lo que se decida, el resto se verán como perjudicados.

No obstante, existe una posibilidad que dejaría menos damnificados, aunque apenas se está contemplando. En nuestro entorno cercano, países como Francia, Alemania o Australia carecen de una única sede para sus agencias espaciales, de hecho poseen varias distribuidas por todo el país, lo que podría ser un ejemplo a seguir sobre todo teniendo en cuenta las políticas de descentralización del Estado puestas en marcha por el Gobierno y que, de hecho, afectan también a este proyecto. Sea como fuere, la decisión tiene que tomarse rápido porque la nueva agencia deberá estar a pleno rendimiento en el año 2023.

Las características principales que debe tener la ubicación para la agencia están claras, de hecho se hicieron públicas en cuanto el Gobierno inició el proceso de selección. Las principales son tener una buena comunicación y cierta actividad previa del sector. A estas dos pautas habría que agregar que exista una buena calidad del cielo y un clima propicio para las actividades espaciales. Para el Gobierno, además, existe otra característica, que la sede no se sitúe en la Comunidad de Madrid porque vulneraría la política de descentralización del Estado. No obstante, el Gobierno no es tajante en esto y ha asegurado que todas las candidaturas serán valoradas.

Una guerra política en ciernes

Buena comunicación y una potente actividad espacial señalan a una de las postulantes: Tres Cantos. Su pega es que está en Madrid y esto la deja fuera porque el Gobierno quiere repartir y poner fin a la concentración de instituciones en la capital. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de ello durante la presentación del PERTE Aeroespacial: “La agencia se situará fuera de la capital de España”. Un varapalo para Tres Cantos a quién la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acababa de mostrar su apoyo y para Robledo de Chabela, que también había mostrado su interés.

El proyecto Elis, uno en los que ha colaborado Sener, empresa con sede en Tres Cantos FOTO: Sener

Si bien es cierto que la elección de una localidad madrileña choca con la política de descentralización de instituciones del Estado, la candidatura de Tres Cantos es muy potente. Según los datos aportados por la Comunidad de Madrid “más del 90% del sector aeroespacial (español) está en la región y, de este, el 70% se localiza en el municipio [Tres Cantos]”. Lo cierto es que algunas de las empresas más relevantes del sector como Airbus, Deimos, Thales Alenia, Aciturri, GMV, Alter Technology o Sener tienen instalaciones ubicadas en la localidad. Y parece que las empresas prefieren Tres Cantos precisamente por esa cercanía con sus instalaciones. Justo lo que el Gobierno, a instancia del resto de Comunidades Autónomas del país, no quiere: que todo el pastel vaya para el mismo.

La polémica está servida porque el Gobierno ya anunció esa descentralización hace meses y Tres Cantos presentó su candidatura después de saberlo. El hecho de que Sánchez se lo recordara en la presentación del PERTE Aeroespacial no han sentado demasiado bien al regidor local, Jesús Moreno. “Me gustaría comentar que estamos en un procedimiento abierto y pedimos que sea transparente”, comentó en redes sociales tras escuchar al presidente.

También Ayuso habló en redes sociales para afirmar que, si bien no sabe dónde irá la sede, lo que sí sabe es que “ha de perjudicar a Madrid. Aquí está el ecosistema de empresas, universidad y Formación Profesional en torno a esta industria. Es como descomponer la maquinaria de un reloj. Descapitalizar Madrid es una barbaridad”.

Lo mismo ocurre con Robledo de Chabela, que no tiene los apoyos políticos de Tres Cantos pero sí un valor importante, pues ya es la sede en España del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), que comparte instalaciones con la NASA en la localidad madrileña. Es de destacar que, a falta de una agencia espacial propia, es el INTA lo más parecido que tiene España.

León quiere la agencia como revulsivo al despoblamiento

Mientras a Tres Cantos le va mal la descentralización, al resto de candidatas les va de maravilla. Hay que entender que la Agencia Espacial Española será sin ninguna duda un instrumento tractor de actividad económica y social y eso es lo que necesita, por ejemplo León.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, presenta la Contabilidad Regional de Castilla y León correspondiente al primer trimestre de 2022 FOTO: R.Valtero Agencia ICAL

El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, envió una carta a la ministra Morant en la que hacía alusión a los problemas de una provincia “que presenta retos demográficos muy importantes, en términos de despoblación y envejecimiento, y más recientemente en términos de desempleo producido por el cierre de las centrales térmicas”.

En esa misiva, Carriedo hace referencia a esa descentralización para defender su candidatura recordando al Gobierno los problemas locales y el revulsivo que podría suponer albergar la sede de la Agencia. “Creemos que éstos son, precisamente, los objetivos que se plantean con el proceso de descentralización y desconcentración territorial de las sedes físicas de entidades públicas”, recalcó.

Entre las características de León resaltadas por su alcalde están el tren de alta velocidad con Madrid y un aeropuerto. Además, León cuenta también con actividad del sector. De hecho, la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) han promovido la construcción en la capital leonesa de un Centro de Incubación de Proyectos Aeroespaciales (BIC).

Teruel y PLD Space

Otra de las que se agarran a la descentralización es Teruel. Su alcaldesa, Emma Buj, ha sumado apoyos de la industria local para acoger la sede. Buenos ejemplos de este apoyo son las empresas PLD Space, que está desarrollando el primer cohete de fabricación española, y Tarmac Aerosave, que posee una importante plataforma de estacionamiento, mantenimiento y reciclado de aeronaves en la ciudad. Algunas instituciones locales, como el Centro de Estudios de Física del Cosmos y el Observatorio Astrofísico de Javalambre, también suman su apoyo a la candidatura.

PLD desarrolla el primer cohete español

Y si en Madrid el PP ha defendido a Tres Cantos, en este caso ha sido el movimiento ciudadano Teruel Existe que, entre otras cosas, pidió que se valorara que la ciudad posee recursos humanos de alta cualificación con el personal científico y técnico que trabaja en el aeropuerto. También recordó la excelente calidad de su cielo y las favorables condiciones climatológicas para las actividades espaciales como otros de los puntos fuertes de la candidatura.

Puertollano con Elecnor a la cabeza

La localidad de Puertollano anunció en abril su candidatura para albergar la sede aprovechando también el proceso de descentralización.

Campaña de pruebas del DEIMOS-2 en el Centro de Integración de satélites de Elecnor Deimos en Puertollano

La localidad de Ciudad Real no es ajena al sector, es sede de la empresa Elecnor Deimos, que trabaja en el diseño de un sonda espacial de la ESA para la misión Comet Interceptor, el sistema saldrá al encuentro de un cometa y atravesará y estudiará su estela.

En este caso el apoyo llegó de mano del PSOE a través del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que, junto a los representantes de la industria local, transmitieron a la ministra Morant el deseo de Puertollano por acoger la sede durante la visita que realizó el pasado mes de abril a las instalaciones de Elecnor Deimos situadas en la localidad.

Canarias, cerca del mar y con buen cielo

La situación geográfica de Canarias no es favorable para las reuniones internacionales que la sede precisará, pero eso no ha evitado que se postule. Las islas han recibido el apoyo de diferentes instituciones de la región: miembros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), el Clúster Aeroespacial y Aeronáutico de Canarias (CAAC) y de Proexa tuvieron una reunión en Madrid el pasado mes de mayo con el objetivo de resaltar los rasgos más relevantes de las islas de cara a acoger la sede.

El Telescopio OGS (ESA en el Observatorio del Teide FOTO: Servicio Ilustrado (Automático) JUAN CARLOS CASADO

Son muchos los proyectos aeroespaciales que se realizan en Canarias debido al buen clima del archipiélago, lo que les permite operar durante todo el año. Por último, su cercanía al mar es un rasgo que las instituciones han destacado para las futuras actividades industriales y de la agencia.

Sevilla, industria, puertos y aeropuertos

Sevilla ha sido hasta ahora la localidad que más esfuerzos ha hecho por acoger la sede y sus defensores han salido en todos los medios que les han dado espacio a defender su candidatura. Ninguna ciudad de Andalucía tiene más peso en la industria espacial que la hispalense y eso que el sector tiene gran importancia en la Comunidad Autónoma. En total, el sector reúne en Andalucía a 152 empresas, superando los 2.400 millones de euros de facturación y generando, en la actualidad, 14.500 empleos directos. Pues bien, de todo este montante, la ciudad del Guadalquivir acapara casi un 70% de estas empresas.

Inauguración de la Aeroespace & Defense Meetings-ADM 2022 en Sevilla, un evento en el que se dan cita las empresas líderes en la industria aeroespacial FOTO: Raul Caro EFE

Su clima, propicio para la actividad espacial, y su comunicación, con red ferroviaria y hasta cinco aeropuertos y diez puertos comerciales, convierten a Sevilla en la localidad mejor posicionada entre las candidatas.

Además, Sevilla alberga alguno de los congresos más importantes del sector. De hecho, fue en la Conferencia Espacial de Andalucía y en ADM Sevilla donde el alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Muñoz, expresó públicamente su deseo por acoger la agencia y enumeró las bondades de la capital andaluza para el sector espacial. Fue un posicionamiento público porque, en privado, el regidor ya había trasladado en abril a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, su interés por albergar la agencia.

Cebreros anuncia que también quiere la sede

La última en incorporarse ha sido la abulense Cebreros, que ha anunciado que hará la petición oficial a través de una carta. La localidad esgrimirá como puntos fuertes la cercanía a los grandes centros espaciales madrileños, pero sin estar en la Comunidad, y que en el municipio se encuentra la única antena de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea (ESA), la denominada DSA 2 (DSA 2, Deep Space Antenna 2).

Una antena en la estación de la ESA en Cebreros

En su carta, el alcalde de Cebreros, Pedro Muñoz, asegura que el municipio “reúne las mejores condiciones para que se instale la sede”. El texto alude al proceso de descentralización de instituciones de la Comunidad de Madrid y también a las capacidades de Cebreros, pues “apostar por el desarrollo de una institución científica de primer nivel, como sería la Agencia Espacial Española, en el mundo rural, pero con proximidad a la capital de España y al Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), convierten a Cebreros en lugar idóneo”.

En total hay de ocho candidaturas en liza, todas han presentado argumentos que parecen válidos y en todos los casos se cumple en mayor o menor medida con los requisitos impuestos por el Gobierno central. Ahora, y a falta de que aparezca alguna candidata más, todo está en manos de la comisión consultiva presidida por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que, junto con el Consejo de Ministros, seleccionará la sede de la Agencia Espacial Española a lo largo de este verano, si no hay retrasos claro.