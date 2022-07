Villarejo pide estar en el «caso Villarejo»

El «caso Tándem» que esconde todos los secretos del comisario José Manuel Villarejo es un monstruo inabarcable con 33 ramificaciones diferentes que amenaza con convertirse en una bestia aún mayor con las nuevas líneas de investigación que el juez Manuel García Castellón planea abrir. Encargos a empresas del Ibex-35, limpiezas de reputaciones, recados del Ministerio del Interior y muchos favores personales. Y, además, hay una que destaca entre el resto por su rareza: Villarejo ni está ni se le espera en unas indagaciones de corrupción en Guinea Ecuatorial.

Más de dos años permaneció secreta esta pieza número 20 de la macrocausa hasta que el pasado mes de marzo García Castellón decidió levantar el velo sobre la pesquisas del entramado societario de unos empresarios guineanos para, a través de la petrolera estatal del país africano, pagar a Villarejo y al abogado Francisco Menéndez Rubio. Como contó este periódico, pendientes quedaban una orden de búsqueda y captura de la interpol y un reclamo de información a Malta.

Una vez alzado el secreto Villarejo quiso saber. Y lo ha intentado durante más de dos meses. «Es inaceptable y propio de una justicia preconstitucional cuando no del Antiguo Régimen como venimos denunciando en multitud de escritos incluso advirtiendo que tendremos que poner conocimiento de estos hechos ante la Presidencia de esa Audiencia lo que ya no nos va a quedar más remedio que hacer», redactó el pasado mes de mayo el abogado de Villarejo Antonio García Cabrera. «Debe permitir a esta parte personarse para defenderse, en cuanto que, evidentemente y cuanto menos, tiene un efecto reflejo sobre la investigación principal», reiteró en otro escrito el 28 de junio.

Su intención era tener acceso a este caso que nació en diciembre de 2019 tras un oficio de la Policía en el que explicaban lo que habían intervenido en casa de Crispin Edu Tomo Maye, director comercial y de Marketing de Gepetrol (petrolera estatal guineana) y su esposa. Una línea estrechamente ligada al «proyecto King» -pieza estrella de la causa- en la que también constan estos empresarios guineanos vinculados al presidente del país Teodoro Obiang.

Pero no ha habido suerte. «No ha lugar a lo solicitado en su petición de tener acceso a las actuaciones [...] dado que en la presente pieza número 20, el Sr. José Manuel Villarejo Pérez no consta como investigado ni personado», señala un escrito del pasado 2 de junio del Juzgado Central de Instrucción número 6. Una anomalía a la que diversas fuentes jurídicas consultadas afirman no encontrar explicación. Si Villarejo, que es el eje vertebral de toda la macrocausa, no participó en este encargo debería desgajarse por completo y enviarse a otro juzgado de instrucción, apuntan. Una duda que, cierto es, ha sobrevolado otros momentos de «Tándem» cuando diversas partes han planteado que los encargos menores del comisario que no lleven el delito de cohecho activo no deberían enjuiciarse en la Audiencia Nacional.

Otras piezas en cola

Mientras tanto, García Castellón espera informes desgranados de más cometidos supuestamente ilícitos hechos por Villarejo. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía presentó uno con 33 encargos y otro más hace una semana con 17 más. La idea ahora es que desarrollen aquellos que consideran que pueden indagarse en distintas piezas separadas.

En el tablero hay encargos desde Andalucía hasta Arabia Saudí. Despachos de abogados que querían espiar a sus clientes, grupos inmobiliarios, testamentos familiares, empresas como Vips que escrutaban movimientos de sus trabajadores, la farmacéutica Merck, la aseguradora Arag o el político fallecido Juan Cotino. Así, en los próximos meses las dimensiones del caso se reajustarán.