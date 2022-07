El debate del estado de la nación: del 12 al 14 de julio

El último pleno del Congreso de esta primera parte del año ya tiene fecha: si nada cambia (tiene que confirmarlo la presidenta de la cámara baja, Meritxell Batet), el Debate sobre el Estado de la Nación se celebrará entre el 12 y el 14 de julio. Es el el vigésimo sexto desde la aprobación de la Constitución en 1978, aunque llevaba siete años sin celebrarse: la última ocasión fue en 2015, con Mariano Rajoy al frente de la Moncloa.

El Gobierno, a través del Ministerio de Presidencia que comanda Félix Bolaños, ha enviado la solicitud este mismo viernes al Congreso de los Diputados. En el escrito de seis páginas, Moncloa reivindica todas sus medidas aprobadas a lo largo de esta legislatura, que ya enfila su tramo final. El debate será importante y tendrá como colofón el jueves 14 la votación de las resoluciones, que, a pesar de no ser vinculantes para el Gobierno, sí permitirá medir los apoyos parlamentarios de Moncloa y qué tipo de rumbo puede acabar tomando.

Sánchez empezará interviniendo el martes y, posteriormente, llegaría el turno de réplica para el resto de grupos de la oposición, algo que se extendería hasta el miércoles. Ya el jueves se votarían las resoluciones. A renglón seguido, la misma tarde del jueves está previsto (falta también la confirmación) la votación de tres medidas de mucho calado para el Gobierno: el decreto con medidas para paliar la crisis económica hasta finales de año; la Ley de Memoria Democrática; y, la reforma legal para renovar el Tribunal Constitucional impulsada por el PSOE a través de una proposición de Ley. A priori, las tres cuestiones podrían salir adelante, aunque habrá que ver qué coste tendrán ambas leyes (el decreto ya no puede modificarse).

Tras la celebración de la cumbre de la OTAN, el Gobierno es consciente de que toca volver a la realidad y que, pese al éxito de la organización, el rédito político se diluirá cuando los españoles sigan sufriendo el alza del precio de la vida (cesta de la compra, luz o carburantes...). En este sentido, el Ejecutivo ha conceptuado la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación como una oportunidad para mantener el impulso político que les ha dado la cumbre y “marcar agenda”.

Tras la debacle de las elecciones andaluzas, uno de los diagnósticos que hace Moncloa es que no están siendo capaces de comunicar de manera efectiva la agenda legislativa que está poniendo en marcha el Ejecutivo para hacer frente a las sucesivas crisis que están sobreviniendo (económicas y sanitarias). En este sentido, Pedro Sánchez aprovechará la proyección del DEN, que lleva siete años sin celebrarse, para “explicar las medidas políticas” que se han ido poniendo en marcha durante la legislatura, “para reforzar el Estado del Bienestar o crear empleo”, por ejemplo; así como plantear “los planes de futuro” del Gobierno.

La intención de Moncloa es, por tanto, no solo hacer recuento de gestión y reivindicar los réditos de los ERTE, el SMI, la reforma laboral o el Ingreso Mínimo, sino también trasladar que, al contrario de lo que intenta trasladar el PP, no hay cambio de ciclo y el mandato no está ni mucho menos agotado, sino que “lo mejor está todavía por llegar”.