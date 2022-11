El Gobierno arranca el proceso para quitar a Franco la Cruz Laureada de San Fernando

No se le concedió por sus servicios en Marruecos

A Franco no se le concedió la Cruz de San Fernando por su actuación en Marruecos, a pesar de ser una de las condecoraciones militares que más ansiaba. De hecho, tras haber solicitado ese galardón por su actuación en Ceuta el 29 de junio de 1916, el Consejo de Guerra le contesta en 1918 denegándosela ya que, precisamente en aquella batalla fue el «primer oficial de campaña que cayó herido y retirado de acto continuo». Según se argumentó, al caer herido no pudo seguir mandando a su compañía, de lo que se deduce que «si se tomó la posición, no fue con las solas fuerzas del capitán Franco», lo que «resta» la «pública notoriedad» para tal honor. Al final se le otorgó por un decreto de 19 de mayo de 1939, firmado por el vicepresidente del Gobierno Gómez Jordana, y el ministro de Defensa, Fidel Dávila, a petición de todos los miembros de la Orden y en aplicación del artículo 35 del reglamento aprobado por Real Decreto de 5 de julio de 1920.