Cara te sobra, ministra Irene Montero

Ya vamos camino de 400. Cuatrocientos agresores sexuales beneficiados por Irene Montero y su ley del “solo sí es sí”. Más de 30 excarcelados. Es un desastre jurídico sin precedentes en un asunto tan sensible como el feminismo y no ha caído una sola cabeza política. ¿Cómo es posible? Recuerdo las manifestaciones por las violaciones de la manada o las del Día de la Mujer, a las que tantas veces me sumé, y no entiendo nada. O somos una sociedad de cínicos o verdaderamente la ideología ha devorado la realidad. Hablamos de violadores como el de Lérida, que perpetró su primer ataque a los 14 años y acumuló 17 agresiones, algunas a menores. Las acorralaba en los portales, intentaba estrangularlas y las violaba. Cada vez que se le soltaba, reincidía.

Ahora ha obtenido seis años de rebaja gracias a la ministra, ha salido a la calle y las mujeres están atemorizadas. ¿De verdad no le importa a la gente de izquierdas que sea ministra la responsable de algo así? ¿Ministra de Igualdad?

No dudo que la intención fuera buena y respondiese al deseo de que la mujer quedase perfectamente protegida. Pero el desastre es manifiesto. Tanto, que ha movido al PSOE a intentar negociar un cambio legislativo con Podemos. Pero la cosa está harto complicada y el Ministerio de Igualdad no consigue llegar a puerto seguro con el de Justicia y con Félix Bolaños. Los morados no ceden. Preguntada la ministra por si dimitiría en caso de un fracaso para cambiar la ley, ha afirmado: “No dimitiré. Mi obligación en un momento difícil es dar la cara y estar ahí y proteger el principal avance feminista”. Irene Montero no descarta que el PSOE someta un cambio al Parlamento y lo pacte con los votos de la oposición, pero no piensa irse ni en ese caso.

El problema técnico radica en que para los morados el núcleo de la ley es el consentimiento de la mujer. Si éste no es explícito, el comportamiento del varón debe ser tipificado como agresión sexual. Eso dificulta agravar a su vez las penas cuando media el uso de la violencia. La ministra Pilar Llop ha propuesto complementar cada delito con un apartado de endurecimiento de condena si hay fuerza, pero Montero no lo considera aceptable porque vuelve a desplazar el eje de la discusión.

Los delincuentes, felices con sus rebajas, y ella, con su sueldo estupendo de 80.000 euros. La paradoja llega a lo verbal: Montero afirmó ayer que “debe dar la cara”. Lo que hace es exactamente lo contrario, se aferra a su poltrona y no “da la cara” por las excarcelaciones y rebajas provocadas. Es todo tan absurdo que una se pregunta si no será ventajoso electoralmente lo que está ocurriendo. Si no le sirve al PSOE para “despegarse” de Pablo Iglesias en el imaginario colectivo y a Podemos para que al menos una de sus representantes salga en los medios y se haga conocida para sus votantes. Pedro Sánchez no respeta más ley que la de las urnas, así que todo esto debe favorecerle.

Prueba de ello es el acto de mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde la ministra es la estrella del mitin en favor del “solo sí es sí”. Los de Podemos la usan como reclamo en plena batalla electoral. En todo esto no hay novedad con respecto a la sangre fría de los representantes de los partidos, pero sí parece que la haya en la calle. ¿Qué voto movilizan las feministas clásicas? Poco, parece. ¿Qué voto moviliza el ataque contra las chicas de Lérida que andan escondiéndose y vigilando la ciudad por si el violador liberado las ataca? Ninguno. Lo único que importa es quién sale más en la tele y en la red. El discurso se ha impuesto sobre la realidad del sufrimiento. La “cara” está por encima de la empatía.