El alcalde del PNV de Alsasua denuncia amenazas de Falange Española

El alcalde de Alsasua, Javier Ollo, de Geroa Bai, ha denunciado amenazas de Falange Española en un mensaje recibido en el ayuntamiento de la localidad navarra.

El primer edil alsasuarra ha advertido de que "no debemos normalizar los discursos de odio".

Ollo ha señalado en una publicación en la red social X que el consistorio de Asalsua ha recibido este martes el siguiente mensaje: "La Falange te vigila Javier Ollo".

A continuación, el regidor ha afirmado que "no debemos normalizar estos discursos de odio ni considerarlos algo de cuatro descerebrados".

"Tenemos que reivindicar los valores democráticos y la convivencia frente a ellos", ha asegurado.