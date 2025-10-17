Aldama responde a las declaraciones de Koldo a LA RAZÓN: "Volveré a llevar pruebas"

Víctor de Aldama ha respondido a las declaraciones que ha ofrecido Koldo García a LA RAZÓN . El empresario ha adelantado que este lunes va a explicar "para que toda España lo entienda" nuevas revelaciones sobre el caso que instruye el Tribunal Supremo y que le mantiene como investigado junto con José Luis Ábalos y su exasesor.

Koldo quedó en libertad este jueves tras guardar silencio en su citación ante el Supremo. Después, en conversación con este medio, indicó: "Hay cosas que no me encajan". Se refiere al hecho de que el caso bajo investigación de la UCO y judicial lleve su nombre. "No puedo entender cómo este caso ha adquirido todo este volumen, esta masa social y demás. Ni por qué, desde el principio, las pruebas jurídicas no se reconocen, pero, bueno, es mi humilde opinión. Sí hay que reconocer también que el mundo mediático se ha encargado muy mucho de hacer el trabajo de desprestigiarme, tanto a mí como a cualquier persona que esté en el círculo de este caso", sostiene.

"Poco a poco se irá demostrando todo, hay cosas que ya se han demostrado", añadió. "Hay una cosa que sí me preocupa y que no recalcan los medios de comunicación: cómo es posible que un señor que ha reconocido que ha cometido delitos en España, que ha admitido que ha estafado a la sociedad española dinero que le pertenece [por el IVA de hidrocarburos], solo por decir que hay miembros del PSOE que son corruptos, sin aportar ninguna prueba, esté en libertad gastándose ese dinero que ha estafado a todos los españoles". Este desahogo se dirige, claramente, contra Aldama.

El pago del garaje de Ábalos

Al conocer estas declaraciones, el empresario ha adelantado, en un mensaje en redes sociales, que: "El lunes lo voy a explicar para que toda España lo entienda". "Parece que hay personas que o no se enteran o no se quieren enterar", ha afirmado en una publicación que está acompañada de una fotografía de la noticia de Koldo en LA RAZON.

"Por cierto volveré a llevar pruebas y daré luz a parte de el informe de la UCO de cómo se pago el garaje de tu jefe. Y a ver si ya de una vez dejáis de tomar el pelo a todos los Españoles y asumís las cosas. Buen fin de semana a todos y sobre todo a ti KOLDO", ha señalado en un escueto mensaje que ya cuenta con decenas de comentarios en Instagram.