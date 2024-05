La amnistía entrará en vigor después de las europeas

"En los próximos días". No hay prisa para que entre en vigor la ley de amnistía que ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados. Tras superar un tortuoso recorrido parlamentario, con el rechazo de Junts en un primer trámite y superado el posterior veto del Senado, auspiciado por la mayoría absoluta del PP, la polémica norma recibió ayer el aval del poder legislativo. Ahora, solo queda su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entre en vigor y, entonces sí, pase al terreno del poder judicial para su aplicación.

Sin embargo, la ley a la que los independentistas condicionaron su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez no será publicada de forma inmediata. Así lo confirman fuentes gubernamentales a este diario que ubican este trámite en "las próximas semanas". Después de la aprobación definitiva por parte del Parlamento de la proposición de ley de amnistía presentada por el grupo socialista, habrá que esperar a que lo haga previamente el Boletín Oficial de las Cortes. Las citadas fuentes aseguran que se trata "del procedimiento habitual" y que esto no obedece a ningún retraso ni ningún cálculo político. Se expone, como ejemplo, que la Ley de Enseñanzas Artísticas, que se aprobó la semana pasada, aún no ha entrado en vigor. Sin embargo, hay otro precedente que es el de la derogación de la sedición. Entonces la publicación en el BOE sí fue inmediata, se aprobó en el Congreso un 22 de diciembre y al día siguiente ya estaba vigente.

A pesar de que se quiere sortear cualquier lectura de excepcionalidad con el perdón a los líderes del "procés", lo cierto es que la fecha de las elecciones europeas, del próximo 9 de junio, sí tienen un impacto en la decisión. Los tiempos se miden al milímetro para evitar que la entrada en vigor irrumpa en plena campaña. No tanto por su impacto inmediato, sino por que la interpretación que puedan hacer los jueces tenga un efecto disruptivo. De hecho, ayer mismo, los fiscales del "procés" ya advirtieron de que la amnistía no es de aplicación a la malversación. Rechazando, además, que la medida de gracia obligue a dejar sin efecto de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención, entre ellas la de Carles Puigdemont.

Además, el PP ha hecho de esta ley uno de los ejes centrales sobre los que pivota su campaña y no se quiere dar alas a esta línea de ataque al Ejecutivo. Por tanto, no se incluirá hoy en el BOE y se esperará a la publicación en el Boletín de las Cortes, que suele tardar en torno a una semana en publicar las leyes y, unos días después, hace lo propio el Boletín del Estado. Además, la ley deberá ser sancionada por el Rey, que, según el artículo 91 de la Constitución, tiene un plazo de quince días para hacer efectiva la sanción de las leyes, promulgarlas y ordenar su inmediata publicación. Felipe VI viaja este viernes a El Salvador para asistir a la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de este país y regresará a España el domingo, 2 de junio. Desde Zarzuela dejan claro, no obstante, que el Rey rubricará la norma en cuanto se la remitan desde Moncloa.

Con todos esos condicionantes no se apunta una fecha estimada para la publicación en el BOE pero en cualquier caso será en un máximo de quince días. En consecuencia, se prevé que sea ya después de las elecciones europeas del 9 de junio para evitar cualquier distorsión en la respuesta judicial, apuntan las fuentes consultadas. Sobre lo que no hay duda, porque así lo recoge el propio texto de la ley en su disposición final, es que la norma entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.