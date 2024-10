¿Se está quedando obsoleto el Leopard 2E, el principal carro de combate español? Así son las versiones más modernos y los planes de futuro

El Ejército de Tierra tiene claro que en el medio plazo debe buscar un sustituto a su actual carro de combate principal, el Leopardo 2E,​una variante del alemán Leopard 2A6, una de las versiones más modernas de éste, adaptado a los requerimientos de nuestras fuerzas armadas, adquirido como parte del programa de modernización de armamento llamado Programa Coraza.

El programa de adquisición del Leopardo 2E arrancó en el año 1995 y se materializó cuando comenzó la producción local en diciembre de 2003 por parte de Santa Bárbara Sistemas. A pesar de los retrasos provocados por la fusión entre Santa Bárbara Sistemas y General Dynamics en 2003 y otro problemas, las entregas al Ejército de Tierra de los 219 Leopardo 2E encargados finalizaron en 2008. Su desarrollo representó un coste total de 1.900 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los Leopard 2 más caros construidos, siendo el grado de participación de la industria española del 60%.​

Pese a ello, su periodo de vida se acerca a su final. Aunque en principio estaba previsto que fuese en 2025, este plazo se alargará unos años, pero no indefinidamente. ¿Qué tiene en mente el Ministerio de Defensa para su sustitución? En el documento "Fuerza 35", que tiene como objetivo dar respuesta al proceso de modernización del Ejército de Tierra de cara al año 2035 y afrontar cómo serán las fuerzas armadas españolas para entonces, tan solo se mencione un supuesto Leopard 2E Plus, que debería ser una versión modernizada del actual y que sería un "puente entre los actuales conceptos de carro de combate y el futuro «Main Ground Combat System (MGCS)» europeo, cuyas primeras unidades entrarán en servicio en 2035.. Es, por tanto, un proyecto a largo plazo de transformación de las fuerzas terrestres del Ejercito de Tierra con un horizonte de planeamiento a más de 15 años". Es decir, que el Ejército de Tierra no se plantea tanto sustituir el Leopard 2E por las versiones más modernas, el Leopard 2A7 y sus variantes y el futuro Leopard 2A8, sino esperar a la creación de un ¿futuro? carro de combate europeo del que se lleva años hablando pero que no se ha materializado aún, más allá de los anuncios hechos por Francia y Alemania de trabajar juntos en este sentido. De hecho, su puesta en marcha estaba prevista para 2035 y parece que no estará listo hasta 10 años después, 2045.

Según explica dicho documento, "las futuras actualizaciones irán encaminadas a simplificar las tareas de la tripulación; mejorar el cañón para poder disparar la última generación de municiones rompedoras y la munición programable multipropósito para incrementar la efectividad -primera prioridad para la mayor parte de los países-; e incorporar un sistema de protección activo, junto con mejoras en blindaje, que aumenten las posibilidades de supervivencia en el futuro campo de batalla, donde la amenaza principal pasa de ser otro carro de combate a ser multidimensional. Sus mejoras en los sistemas de dirección de tiro y optrónica, así como en municiones, aumentarán su letalidad y capacidad de observación del campo de batalla".

Pero, mientras tanto, ¿se están quedando obsoletos nuestro Leopard 2E? Pues aún no, pero sí en breve. Estas son las principales diferencias entre nuestro modelo y las versiones más avanzadas, como el Leopard 2A7 y Leopard 2A8. También exploraremos qué países han adoptado o planean adoptar estas versiones para fortalecer sus fuerzas militares.

El Leopard 2E: ¿a qué equivale dentro de la familia Leopard?

El Leopard 2E es la versión adaptada del Leopard 2A6 para las Fuerzas Armadas de España. Fue diseñado para cumplir con las exigencias y condiciones del terreno español, combinando alta movilidad, protección y potencia de fuego. Este tanque es equivalente en muchos aspectos al Leopard 2A6, pero con modificaciones locales que lo hacen adecuado para operar en el clima y las condiciones geográficas de España.

Características del Leopard 2E

El Leopard 2E presenta un blindaje más pesado y sistemas de control avanzados de combate. Entre sus características más importantes están:

Peso y blindaje : Con un peso aproximado de 63 toneladas, el Leopard 2E tiene una capa adicional de blindaje que proporciona mayor protección contra proyectiles y explosiones.

: Con un peso aproximado de 63 toneladas, el Leopard 2E tiene una capa adicional de blindaje que proporciona mayor protección contra proyectiles y explosiones. Potencia de fuego : Equipado con un cañón de 120 mm L/55 de alta presión, permite ataques a larga distancia con una precisión superior.

: Equipado con un cañón de 120 mm L/55 de alta presión, permite ataques a larga distancia con una precisión superior. Sistema de control de fuego : Gracias a sus avanzados sistemas electrónicos y sensores, puede realizar disparos precisos en condiciones adversas.

: Gracias a sus avanzados sistemas electrónicos y sensores, puede realizar disparos precisos en condiciones adversas. Movilidad: Cuenta con un motor de 1,500 CV que le proporciona una excelente movilidad, alcanzando hasta 72 km/h en carretera.

El Leopard 2E fue el resultado de un acuerdo entre España y el fabricante alemán Krauss-Maffei Wegmann (KMW), y aproximadamente 250 unidades fueron fabricadas en España bajo licencia.

Leopard 2A7

El Leopard 2A7 es una de las versiones más avanzadas del Leopard 2, introducida oficialmente en 2014. Este modelo es una evolución del Leopard 2A6 y fue diseñado para operaciones urbanas y en entornos de combate modernos. Es ampliamente utilizado por varias fuerzas armadas europeas debido a sus avances en protección, movilidad y sistemas de ataque.

Características Principales del Leopard 2A7

El Leopard 2A7 es considerado uno de los tanques de combate más avanzados del mundo, con mejoras significativas en comparación con sus predecesores:

Blindaje avanzado : El Leopard 2A7 incorpora blindaje modular que se puede adaptar a las necesidades de combate, ofreciendo mayor protección contra proyectiles perforantes y armas de alta penetración.

: El Leopard 2A7 incorpora blindaje modular que se puede adaptar a las necesidades de combate, ofreciendo mayor protección contra proyectiles perforantes y armas de alta penetración. Sistema de refrigeración : Esta versión incluye sistemas de refrigeración adicionales para operar en climas cálidos, algo vital para misiones en áreas desérticas o de alta temperatura.

: Esta versión incluye sistemas de refrigeración adicionales para operar en climas cálidos, algo vital para misiones en áreas desérticas o de alta temperatura. Sistemas de comunicación : Está equipado con sistemas digitales de comunicación y control para mejorar la coordinación en combate en tiempo real.

: Está equipado con sistemas digitales de comunicación y control para mejorar la coordinación en combate en tiempo real. Versatilidad en munición: Su cañón de 120 mm L/55 puede disparar una amplia variedad de munición, incluyendo proyectiles programables que explotan en el aire para neutralizar objetivos de difícil acceso.

Los países que han optado por el Leopard 2A7 son aquellos que buscan fortalecer sus capacidades de defensa con una versión moderna y adaptable. Algunos de los países que han adquirido el Leopard 2A7 incluyen:

Alemania : Como país de origen, Alemania ha mantenido una flota considerable de Leopard 2A7 y continúa modernizando su fuerza.

: Como país de origen, Alemania ha mantenido una flota considerable de Leopard 2A7 y continúa modernizando su fuerza. Dinamarca : Ha incorporado el Leopard 2A7 para mejorar su fuerza blindada y cumplir con los estándares de la OTAN.

: Ha incorporado el Leopard 2A7 para mejorar su fuerza blindada y cumplir con los estándares de la OTAN. Qatar : Fue uno de los primeros países de fuera de Europa en adquirir el Leopard 2A7 para operaciones en terrenos áridos y condiciones extremas.

: Fue uno de los primeros países de fuera de Europa en adquirir el Leopard 2A7 para operaciones en terrenos áridos y condiciones extremas. Hungría: Recientemente adquirió Leopard 2A7 como parte de un programa de modernización militar. En concreto comprará la variante más moderna, la 2A7HU, base sobre la que se desarrollará el futuro 2A8

Leopard 2A8

El Leopard 2A8 es la última versión del Leopard 2, anunciada en 2023. Esta variante ha captado la atención de países que buscan actualizar sus capacidades militares con lo último en tecnología de defensa.

Características principales del Leopard 2A8

Las mejoras en el Leopard 2A8 están orientadas a cumplir con las exigencias de combate del futuro, integrando innovaciones tanto en protección como en armamento y tecnología de comunicación.

Blindaje Reactivo y Activo : Incluye sistemas de blindaje reactivo y activo que detectan y destruyen proyectiles enemigos antes de que impacten en el tanque, ofreciendo un nivel de protección sin precedentes.

: Incluye sistemas de blindaje reactivo y activo que detectan y destruyen proyectiles enemigos antes de que impacten en el tanque, ofreciendo un nivel de protección sin precedentes. Sensores avanzados y detección de amenazas : Integra sistemas de sensores de última generación capaces de detectar amenazas en múltiples espectros, incluyendo visión térmica y de radar.

: Integra sistemas de sensores de última generación capaces de detectar amenazas en múltiples espectros, incluyendo visión térmica y de radar. Sistemas de inteligencia artificial : Algunos modelos del Leopard 2A8 incorporan algoritmos de IA para ayudar en la toma de decisiones y en la identificación de objetivos.

: Algunos modelos del Leopard 2A8 incorporan algoritmos de IA para ayudar en la toma de decisiones y en la identificación de objetivos. Mayor eficiencia de combustible: Optimizado para reducir el consumo y aumentar su autonomía en el campo de batalla.

Dado que esta versión es reciente, varios países han expresado interés en su adquisición, pero solo algunos han confirmado su compra hasta el momento:

Alemania: Ha sido el primer país en anunciar la adopción del Leopard 2A8, integrándolo en su flota para mantener su capacidad de defensa al más alto nivel.. En principio ha anunciado la compra de 105 unidades.

Noruega: Está en proceso de adquirir esta versión como parte de su estrategia de modernización de defensa. Ya ha anunciado que planea comprar 94 unidades.

Lituania: estudia la compra de 94 unidades del Leopard 2A8

Suecia, la República Checa y los Países Bajos también han mostrado su interés en esta última variante del Leopard

Comparación entre el Leopard 2E, el Leopard 2A7 y el Leopard 2A8

Al comparar estas versiones, queda claro que cada una está diseñada para cumplir con necesidades específicas en diferentes contextos operativos:

Comparativa entre los distintos tipos de Leopard La Razón

¿Por qué el Leopard 2A8 es considerado el futuro de los carros de combate?

El Leopard 2A8 marca un hito en la evolución de los carros de combate modernos. Su enfoque en la protección activa, la inteligencia artificial y el uso de sensores avanzados lo convierten en un tanque diseñado para enfrentar los retos de los conflictos modernos y futuros. La combinación de capacidades de defensa y ataque, junto con una mayor autonomía y sostenibilidad, lo posicionan como una opción estratégica para países que desean mantener una ventaja tecnológica en el campo de batalla.

La inversión en la última tecnología de blindaje, sensores y sistemas de comunicación convierte al Leopard 2A8 en una herramienta esencial en escenarios donde la interoperabilidad y la detección temprana de amenazas son cruciales. Países como Alemania y Noruega han reconocido esta necesidad y han sido pioneros en adoptar este modelo para garantizar que sus fuerzas armadas estén preparadas para futuros conflictos.

En conclusión, el Leopard 2E sigue siendo un carro de combate eficaz y adecuado para las necesidades de España, aunque el avance en tecnologías militares ha llevado a la creación de versiones más modernas como el Leopard 2A7 y el Leopard 2A8. Estos modelos ofrecen mejoras significativas en protección, potencia de fuego y capacidades tecnológicas, adaptándose a los requerimientos de combate actuales y futuros.

La evolución de los Leopard 2 refleja el cambio en las estrategias de defensa global, donde la innovación constante y la adaptación a nuevas amenazas juegan un papel esencial en la seguridad nacional. Los países que han adoptado estas versiones, como Alemania y Noruega, están invirtiendo en asegurar su poder defensivo a largo plazo, reconociendo la importancia de tener fuerzas blindadas con tecnología de punta.

¿Qué pasa mientras con el futuro carro de combate euroepo?

El MGCS se está desarrollando en cooperación con la compañía alemana Rheinmetall y la compañía francesa Nexter Systems. El objetivo principal del proyecto es crear un carro de combate que pueda operar en cualquier terreno, incluidos los ambientes urbanos, desérticos, forestales y montañosos, y que tenga la capacidad de realizar operaciones de combate tanto ofensivas como defensivas.

Una de las características principales del MGCS es su capacidad para trabajar en red con otros sistemas de combate, incluidos drones, aviones y vehículos terrestres no tripulados. Esto se logrará mediante la integración de tecnología avanzada de sensores y comunicaciones en el vehículo, lo que permitirá que la tripulación tenga una conciencia situacional completa en tiempo real.

Otra de las características destacadas es su movilidad: contará con un motor potente y un sistema de suspensión avanzado que le permitirá moverse a alta velocidad en terrenos difíciles. Además, la tripulación tendrá una mayor visibilidad del campo de batalla gracias a un sistema de cámaras de 360 grados y pantallas en el interior del vehículo. La barcaza parece que sería una versión mejorada de la del Leopard 2A7, muy parecida también a la del Panther KF51, mientras que la torreta recuerda a la del Leclerc y a la del K2 Panther, con un perfil bastante bajo.

Se estudia incorporar un sistema de propulsión híbrido y el casco del vehículo principal también se pueda utilizar como base para variantes de vehículos de apoyo.

En cuanto a armamento, contará con un cañón principal de gran calibre con un rendimiento significativamente mejorado en comparación con los cañones de 120 mm utilizados en el Leclerc y el Leopard 2. Nexter propone el nuevo Ascalon como arma principal. Según Nexter, el arma también acomodará futuras municiones de tanques inteligentes capaces de atacar objetivos en rangos más allá de la línea de visión/sin línea de visión (BLOS/NLOS). La firma predice que las soluciones técnicas en las que se basa ASCALON estarán completamente maduras para 2025. El socio ARGE de KNDS, Rheinmetall, por su parte, aboga por su cañón de ánima lisa autocargado Rh-130 L/52 de 130 mm, que también promete una mejora significativa en velocidad de disparo, alcance y penetración sobre la artillería actual.

Incorporaría un sistema de ametralladoras y un lanzador de misiles antitanque. Además, se están explorando opciones para la integración de sistemas láser y electrónicos para aumentar aún más la capacidad de fuego del vehículo. Tendría un peso de entre 60 y 62 toneladas e incorporaría un motor MTU 883, con una potencia de 1.500 hp. La planta motriz es ligeramente más pequeña que la del Leopard 2, dejando más espacio a los tripulantes que van en la barcaza.

La fusión de sensores dentro y más allá del vehículo individual será fundamental para establecer el dominio táctico en el campo de batalla. Cada equipo de MGCS no solo se conectará en red con sus unidades de componentes inmediatos, sino que también se integrará en el campo de batalla a través de una nube de datos. Esto permitirá que acceda a una amplia variedad de sensores externos distribuidos para crear un alto nivel de conciencia situacional y obtener datos de orientación para objetivos BLOS/NLOS.

En cuanto a la protección, el MGCS contará con una armadura avanzada que será capaz de resistir los ataques de las armas antitanque modernas. También se espera que tenga sistemas de protección activa, como el sistema Trophy israelí, que dispara ráfagas de metralla para destruir los proyectiles antes de que lleguen al vehículo.

El proyecto MGCS se encuentra actualmente en su fase de diseño y desarrollo. El objetivo inicial era que el vehículo estuviera operativo en torno a 2035, pero las últimas informaciones hablan de que se podría retrasar al menos hasta 2045. La guerra en Ucrania y el desarrollo de las versiones más avanzadas del propio Leopard al modelo 2A7 y el futuro 2A8 han llevado al Gobierno de Alemania, principal país implicado junto con Francia, a postergar 10 años más la llegada del MGCS. La única ventaja de este aplazamiento es que se podrían incorporar nuevas soluciones y tecnologías, haciendo de este nuevo carro de combate un vehículo mucho más moderno y revolucionario de lo inicialmente previsto. Podría incluir la posibilidad de trabajar conjuntamente en "modo enjambre" con otros vehículos, convertirse en caso de necesidad en un carro autónomo guiados con ayuda de Inteligencia Artificial...

Otro de las bazas que está sobre la mesa es la posibilidad de que otros países se unan al proyecto, como es el caso de Italia. ¿Y España? Pues, de momento, más allá de la mención que se hace al MGCS como sustituto de los Leopardo 2E, poco más se sabe de su posible interés por participar en el proyecto. Entre sus planes a más corto plazo no hay ni presupuesto ni documentación que haga pensar que nuestro país quiera pasar a formar parte del proyecto, aunque la lógica debería llevar a pensar que España no debería quedarse fuera de un proyecto de esta envergadura, máxime teniendo en cuenta su dependencia de la tecnología extranjera. La diferencia es que se convierta en un mero comprador de un producto cerrado o, de incorporarse, pueda formar parte del desarrollo y adaptarlo también a sus necesidades, además de la importancia que para la industria española tendría participar en una iniciativa de esta envergadura.

Ahora, por primera vez, España habría mostrado su interés en este y así lo expresó la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, el pasado mes de junio, que dijo que este programa es uno de los proyectos europeos que sigue muy de cerca el Ministerio de Defensa.

“El objetivo de España es estar presente en los programas de defensa conjuntos y, por supuesto, también en el futuro carro de combate”, explicó Valcarce en declaraciones a los medios, entre ellos Infodefensa.com.

Esta es la primera vez que desde el Ministerio de Defensa español apuestan públicamente por la incorporación de España a este proyecto. Francia y Alemania lanzaron oficialmente en abril de este año el programa MGCS (Sistema de Combate Terrestre Principal) y su compromiso contempla un reparto equitativo de la carga de trabajo entre los dos países. En el acuerdo industrial incluye de momento a KNDS (formada por las antiguas Krauss-Maffei Wegmann (KMW), de Alemania, y Nexter, de Francia), y también la alemana Rheinmetall y la francesa Thales. Otros países como Italia también han mostrado interés en el proyecto, si bien Francia y Alemania se resisten de momento a abrir el programa precisamente por el tema del reparto industrial.

El proyecto del carro de combate francoalemán ha estado atascado bastante tiempo en la arquitectura, en la fase de estudio SADS. Este bloqueo se debió en gran parte a la entrada del fabricante alemán Rheinmetall en este proyecto cuando debería haber sido liderado por KNDS, la empresa conjunta creada por la francesa Nexter y la alemana Krauss-Maffei Wegmann (KMW), dos de los principales proveedores europeos de sistemas terrestres militares para muchos ejércitos de todo el mundo, y que desde 2015 operan de forma conjunta, con líneas de producción en Francia y Alemania y asociaciones industriales en todo el mundo.

Este retraso empezó a preocupar seriamente al gobierno francés y, así, el Gobierno de Macron decidió el pasado año darle un acelerón al proyecto conjunto para no quedarse fuera de cualquier iniciativa al respecto que pudiera surgir. De hecho, Francia ha expresado su preocupación de que el tanque Leopard de Alemania pueda eclipsar la iniciativa MGCS.