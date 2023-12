Denuncia contra Puigdemont en el Supremo por injurias y odio al poder judicial

Manos Limpias ha denunciado en el Tribunal Supremo (TS) a Carles Puigdemont por delitos de odio e injurias al poder judicial por calificar el pasado día 1 a los jueces españoles de "cuervos togados" que "se revuelven y enseñan las garras y colmillos" -por las reacciones judiciales en contra de las acusaciones de "lawfare" y de la ley de amnistía- y compararlos en su cuenta de Instagram con el general Manuel Pavía, protagonista del golpe de Estado que fulminó la I República. En su denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el colectivo de funcionarios sostiene que esas palabras denotan un "elevado rango ofensivo" y una "clara finalidad difamatoria".

En el escrito presentado ante la Sala Segunda del alto tribunal, Manos Limpias mantiene que el líder independentista hizo esa manifestación -horas antes de la primera reunión del PSOE con Junts per Catalunya (JxCat) supervisada por un mediador internacional- "con conocimiento de su falsedad" y con "temerario desprecio a la verdad", con el propósito de "ofender o vejar gravemente" a la carrera judicial. Una opinión que, señala, no se justifica por una determinada "carga emocional".

El colectivo denunciante recuerda que con el delito de odio no se castiga "la expresión en sí de unas ideas, por execrables que sean", sino las expresiones que suponen "una provocación a la discriminación", infringiendo "el valor constitucional de la no discriminación" que consagra el artículo 14 de la Carta Magna.

Manos Limpias considera que esas supuestas injurias al poder judicial son graves porque Puigdemont "ha ocupado un cargo de presidente de la Generalitat y en la actualidad es eurodiputado, lo que hace que sus afirmaciones tengan una mayor repercusión para formar opinión sobre el público al que van destinadas". Ese "insulto", añade, se profiere a través de Instagram, consiguiendo la "máxima difusión y eco en medios de comunicación".

"Se les pone cara de general Pavía"

En la publicación denunciada, Puigdemont escribió en Instagram: "Hace años que hemos aprendido a aguantar la posición contra todo tipo de ataques y amenazas", algo que para el independentismo -dijo- "es el pan de cada día". "Hace muchos años que he aprendido a prescindir de ello y a no caer en la trampa de actuar y decidir en función de las presiones (de unos y otros)", aseguró antes de hacer hincapié en que la "represión" contra el independentismo "no parará hasta que Cataluña sea una república libre de todo vínculo con estructuras franquistas".

"Pero no por ello tenemos que dejar de combatirla y de aspirar a reducir al máximo su alcance. Por esto los cuervos togados se revuelven y enseñan garras y colmillos. Y se les pone cara de general Pavía".