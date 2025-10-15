Denuncian que un movimiento que apoya a la Yihad Islámica opera desde Madrid

Masar Badil, con sede en Madrid y afiliado al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), designado terrorista por Estados Unidos, así como a la entidad yihadista Samidoun, emitió un comunicado conmemorando el 38.º aniversario de la fundación de la Yihad Islámica Palestina (YIP).

Masar Badil, que se fundó en Beirut, Madrid y São Paulo en octubre de 2021, opera desde Madrid y celebra allí sus principales eventos; su conexión con la ciudad se debe a que la organización se fundó en el 30.º aniversario de la Conferencia de Madrid, precursora de los Acuerdos de Oslo, informa Memri.

Entre los líderes de Masar Badil se encuentra Khaled Barakat, designado terrorista por Estados Unidos y Canadá en octubre de 2024 como líder del FPLP, agrega.

Días pasados, Masar Badil, afiliado al FPLP, publicó un comunicado en inglés en su sitio web oficial, de apoyo a la Yihad Islámica en el aniversario de su fundación. Felicita al secretario general de la YIP, Ziyad Al-Nakhaleh, a quien describió como "el hermano y muyahidín". Dirigió un "saludo revolucionario especial" al ala militar de la YIP, las Brigadas Al-Quds, incluyendo a los partidarios del movimiento, sus prisioneros y sus masas en Palestina y en la diáspora.

Describió la fundación de la YIP como "un gran avance para nuestro pueblo palestino, por un lado, y una contundente bofetada al enemigo sionista y a todos aquellos que apuestan por la liquidación de los derechos de nuestro pueblo palestino, por el otro". Elogió el "papel histórico" de la YIP en lo que denominó la Gran Intifada Popular de 1987 y la Intifada de Al-Aqsa de 2000. También destacó la coincidencia del aniversario de la fundación de la YIP con el estallido de la Inundación de Al-Aqsa, el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.