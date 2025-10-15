El relato. No el debate en profundidad con sus correspondientes conclusiones. No unos Presupuestos ajustados a las necesidades de los españoles. No a unas leyes que afronten los problemas que acucian a nuestra sociedad. No. Lo importante es el relato, ganar el relato y que los medios afines, de unos y otros, lo divulguen para tener a la opinión pública entretenida, cada vez menos, que no convencida.

El Parlamento, de esta manera, se aleja cada vez más de su pueblo, a la misma velocidad que crecen los gastos que genera. No estaría de más que “Merlín” Tezanos lanzara la pregunta al personal sobre lo que piensan de la utilidad actual del Congreso y del Senado. Por mucha cocina que se empleara, los resultados deberían ser tomados en consideración.

No siempre ha sido así, pero cuando se conforman mayorías atípicas, artificiales, interesadas, con el sólo fin de mantener el poder a toda costa, y cuando los pactos se traman extramuros, el Parlamento pierde su esencia fundamental. Al diputado se le mide la eficacia por su fidelidad al mando correspondiente y, convertidos en “culiparlantes, se vigila su adhesión inquebrantable al mando.

No estará de más que sus señorías, que deben disponer de algún tiempo libre, se pasaran por la biblioteca y repasaran los debates del pasado; los discursos improvisados, sin papeles, el intercambio de argumentos vivo con el que se abordaban los problemas patrios.

El Parlamento, es una exageración porque hay más cosas, no puede pretender que el centro de la atención de una institución que han conformado con sus votos los sufridos españoles, consista en el semanal yo pregunto de manera muy brillante y el otro contesta lo que le da la real gana.

No se puede pedir a los periodistas que hagan milagros y que conviertan la batalla por el relato en algo realmente noticiable. Por eso vivimos en el mundo de las ocurrencias que en cualquier momento pueden derivar en fakes. O en forjadores de agresivas preguntas para mayor gloria del que las formula como del que no las contesta.

Pero esto del relato no ocurre sólo en el Parlamento sino que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad. Qué importa la realidad, la verdad o la mentira, si se gana el relato.

Y así transcurrimos, como si fuéramos pisando las crestas de las olas, sin bucear en el fondo de este mar proceloso en que se ha convertido nuestra Patria. Los leones siguen ahí, impertérritos, observando el ir y venir de los acontecimientos, con el recuerdo de otras épocas más fructíferas que, sin duda, habrán de volver.