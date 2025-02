La hija de uno de los guardias civiles asesinado en Barbate: "¿Por qué mataron a papá?

Ha pasado un año desde que

un año en el que Tania Ruiz - madre de la hija de Miguel Ángel, el guardia civil del Grupo especial de actividades subacuáticas -GEAS- que fue arrollado junto a su compañero, no ha podido responder a su hija, Carmen, de 13 años, lo que no tiene respuesta: “¿Por qué mataron a papá?”.

Tania ha querido estar siempre al margen. Llevaba separada de Miguel Ángel desde 2014 y “no he querido ocupar un sitio que igual no era el mío”, asegura. Ha decidido hablar, por primera vez, porque quiere dar voz a su hija, una niña que “nunca volverá a ser la misma” después de que a su padre le “mandaran a morir” y eso, es más difícil de “comprender”. A la niña le ha costado mucho aceptar la situación y ahora que ha asimilado que su padre ya no está, le cuesta hallar un porqué que dé respuesta a la tragedia. “Como madre te duele ver a tu hija llorar, ver que no duerme. Es una impotencia no poder aliviarle un poco ese dolor”.

El día anterior de la tragedia Miguel Ángel le dijo a su hija que tenía una especie de convención con los compañeros y que, cuando saliera de lo que tenía programado, le llamaría. Carmen estaba en un cumpleaños, pero nunca recibió esa llamada. Cuando le recogió su madre le dijo: “Papá no me ha llamado. Le he escrito. Es muy raro porque no me llame ni me lea los mensajes”. Su madre trató de tranquilizarla y le dijo que estaría ocupado con algo del trabajo y que seguro que lo haría más tarde. Pero esa llamada ya nunca se produjo.

Tania asegura que todo lo vivido este año ha sido “surrealista”. Es “muy injusto lo que está pasando". Lamenta que, a cada poco, haya noticias donde se apunta que la Justicia no acepta la realidad de lo que ocurrió ese día en Barbate y eso “aumenta el dolor”.

Son sus abogados quienes le informaron de que no se ha vuelto a aceptar el recurso contra los mandos de la Guardia Civil. "Que digan que, de alguna manera, no son responsables de aquel operativo me parece vergonzoso”, subraya. Porque David y Miguel Ángel y el resto de sus compañeros “no se metieron allí porque quisieron”. Lo hicieron para prestar un servicio que les habían encomendado y cumplieron con lo que sus jefes ordenaron. Recuerda que, “cuando vieron que corrían peligro, pidieron ayuda, pero no les hicieron caso”, narra entre lágrimas. “Al padre de mi hija no le dieron la opción de despedirse. Porque si hubiera sabido que tenía un alto porcentaje de no volver, habría llamado a su hija, a su madre, a su padre, a sus amigos y decir: tengo un operativo complicado y puede que salga mal. Y eso no pasó”.

Dice que estaría encantada de que los que dicen que no han hecho nada –en referencia a los mandos- “se sienten con mi hija y le expliquen por qué no está su padre”. Tania no confía ya ni en la Justicia porque, dice, la real no existirá: “A mi hija no le van a devolver a su padre” y le duele que sigan diciendo, por un lado, que los mandos no tienen culpa, aunque asegura que con un "lo siento, nos equivocamos, ayudaría mucho a que pudiéramos a empezar a vivir con esto”.

Para Carmen su padre “era su héroe” y por él tenía la idea elegir la profesión de guardia civil cuando fuera mayor. Al poco tiempo de ocurrir la tragedia de Barbate le dijo a su madre que quería ser de la Fiscalía, “para que no se cometan los errores que ha habido con mi padre. Para que otros niños no pasen lo que pasé yo”, le explicó. Aunque ahora está siendo consciente de lo “mal que va el país” por lo que tiene un poco de miedo a que “no le protejan como tampoco lo hicieron con su padre”, pero aún es una niña, apunta Tania.

La niña perdió a su padre en Barbate y también sufrió el apagón de las redes con el que su madre intenta, aún hoy, protegerla. “En mi casa solo se ve Netflix. No quiero que vea lo que no tiene que ver” y critica esos vídeos que se difundieron en algunos medios sobre lo ocurrido. “Podrían quitarlas ya”, aunque ella no los ha visto. “Que mi hija o los hijos de David vean cómo matan a sus padres no es plato de buen gusto. Que ellos, cuando sean mayores decidan si quieren verlo, no que estén obligados a ello”.

Tania quiere “tranquilidad”, que les dejen llorar en paz, porque el duelo no ha terminado. Eso no quiere que se entienda como una forma de que los medios silencien lo ocurrido pero desearía “que no hubiera que hacer tanto ruido para hacer Justicia” porque es “muy duro” tener que estar luchando para que se reconozca, de una vez, la realidad de lo que ocurrió. Además, lamenta que un Juez dé la opción de pedir un informe pericial para verificar si los narcos, cuando pasaron por encima de los guardias civiles en repetidas ocasiones con la narcolancha, lo hicieron “sin darse cuenta”. "Es todo surrealista", reitera.

Miguel Ángel dejó un legado en su hija y en todos los que le conocían: el de vivir día a día, porque él amaba la vida. “Nunca estaba quieto, siempre estaba haciendo planes. Tenía pasión por su trabajo”. Les dejó el recuerdo de su lucha por lo que uno quiere –como hizo para entrar en la Guardia Civil- y el de “vivir segundo a segundo”.