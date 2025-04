Los indicios que dejan al borde del banquillo a David Sánchez

David Sánchez se enfrenta ya a la posibilidad de acabar en el banquillo de los acusados por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, junto a otra decena de personas, por su contratación y desempeño como alto funcionario de la Diputación de Badajoz.

Estos son los indicios "suficientes" que han llevado a la juez a procesarle este lunes y dar diez días tanto a las acusaciones populares, que encabeza Manos Limpias, como a la Fiscalía para que emitan el escrito de acusación reclamando la apertura de juicio oral o, alternativamente, el sobreseimiento del "caso David Sánchez".

Su "influencia" en la Diputación

La instructora considera que la investigación hasta ahora desarrollada pone de relieve que el hermano del también líder del PSOE "habría utilizado influencia" en la Diputación pacense para "obtener un beneficio propio".

Entiende, en base a la instrucción, que era consciente de que el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios "se había creado para él" y Sánchez se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista con el objeto de intentar "simular la legalidad del procedimiento".

Concretamente, habría logrado que "se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales", como "no tener que acudir diariamente al despacho" o dedicarse a la dirección de la ópera. Por otro lado, también habría conseguido que la institución provincial contratase "la persona que extraoficialmente le ayudaba activamente" en el proyecto Ópera Joven, el exasesor de Moncloa Luis Carrero, para que pasase a "auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho".

No pasa por alto la juez que en el momento en que entró en la Diputación el hermano del presidente del Gobierno "carecía de trabajo estable tras terminar un máster" que cursó en Milán.

Nadie supo explicar su segundo cargo

Asimismo, considera clave que nadie supo explicar "con claridad" en sede judicial el "concepto" detrás del cargo que acabó por desempeñar el hermano del jefe del Ejecutivo en la Diputación pacense, tras transformarse el puesto en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

El cambio de nomenclatura se hizo -expone- al constatarse en el seno del organismo provincial que "era inviable en ese momento" crear el puesto en sí y optaron alternativamente por una "modificación".

En el proceso presuntamente se incumplió, según la jueza, la Ley de Función Pública de Extremadura al no constar en el expediente del cambio del puesto de trabajo las funciones laborales que engloba. Vincula la ausencia de este documento -que en el índice sí que se indica que estaría- con que "sería evidente que se trataba de un puesto totalmente distinto" con nuevas tareas que no incluían las anteriores que David Sánchez ya no realizaba.

Por todo ello, expone que todo el procedimiento administrativo de control posterior a la modificación "carece de sentido" ya que no puede "valorarse la procedencia, ni emitirse informe de legalidad", como se hizo, ni tampoco "que el pleno conozca lo que realmente se está aprobando si dicho acto de 'disfraza' de un mero cambio de nomenclatura".

Deja fuera los delitos fiscales

La jueza Biedma, en cambio, desecha procesar al músico por los delitos contra Hacienda, en relación a los que también se investigaba, al entender que "no existen indicios racionales de criminalidad".

Tiene en cuenta, para ello, el informe de la Agencia Tributaria que descartó la existencia de irregularidades en su situación fiscal al entender que ser residente en Portugal no es incompatible con ostentar la condición de funcionario público y al no existir una defraudación que supere los 120.000 euros.

Por otro lado, en cuanto al otro delito por el que estaba imputado de enriquecimiento ilícito señala que se ha justificado el incremento que experimentó su patrimonio en más de 250.000 euros con una donación que le hizo su padre y cuyo pago del impuesto correspondiente "también consta". De igual forma, sus acciones tampoco sufrieron un aumento de su valor, como en un inicio se creía por una confusión entre el valor y la cantidad de los títulos financieros.