Junts amenaza con cortar con el Gobierno de Sánchez: "El momento de los ultimátums se ha acabado"

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha sentenciado de muerte al Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, al asegurar esta mañana que "el momento de los ultimátums ha terminado" y que "el PSOE no ha sabido aprovechar" este lapso temporal.

Así lo ha declarado esta mañana durante una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo', de La Sexta, conducido por Antonio García Ferreras, donde también ha anunciado que será la Dirección Ejecutiva del partido quien el lunes tome la decisión apropiada.

"Hace unos meses le dijimos a Sánchez que no duraría toda la Legislatura [...] El momento de los ultimátums ha terminado y el PSOE no lo ha sabido aprovechar", ha espetado la responsable de la formación independentista en Madrid, que ha recriminado al Ejecutivo que solo se haya "puesto las pilas" cuando "se ha visto en el abismo".

Evita responder si apoyarían una futura moción de censura con PP y Vox

Por su parte, la portavoz de Junts en la Cámara Baja ha evitado responder ante un hipotético escenario para apoyar una posible moción de censura contra Pedro Sánchez, junto al Partido Popular y Vox.

"La decisión de lo que va a hacer Junts se va a tomar el lunes en la Dirección Ejecutiva que está convocada", ha explicado la independentista. No obstante, Nogueras ha querido dejar claro que "tanto el PSOE como el PP son exactamente lo mismo", al tiempo que ha reiterado que "la gente está hasta las narices de todos".