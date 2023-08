«Nuestra herida habrá quedado cerrada cuando nos los entreguen»

«El 20 de agosto de 1936 fue cuando se los llevaron para no volver». Fausto Canales tenía dos años aquella madrugada, cuando un grupo de falangistas detuvo a su padre y a otras seis personas que fueron fusiladas y arrojadas a un foso en Aldeaseca, a 30 kilómetros de Pajares de Adaja (Ávila). Pero la mayor parte de sus restos terminaron en el Valle de los Caídos, comenzando muchos años después una lucha por recuperarlos –encabezada por el propio Fausto–que está a punto de culminar.

Los forenses que trabajan en las exhumaciones que comenzaron el 12 de junio en el Valle de Cuelgamuros identificaron los restos antropológicos de doce personas, cuatro de ellas con identidades concretas, que se encontraban en la caja 198 de los osarios de la Capilla del Sepulcro: Valerico Canales, Emilio Caro, Flora Labajos y Román González, del grupo de «los siete de Pajares».

En julio, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, y el equipo multidisciplinar a cargo de la tarea se reunieron con un grupo de familiares para explicar el avance de los trabajos. En esta cita se les notificó que el 15 de junio se encontró en el nivel 0 de la Capilla del Santo Sepulcro una caja, la 198, con los restos de doce civiles asesinados en el verano de 1936 en Fuente el Saúz y Aldeaseca, procedentes de Navalmoral de la Sierra y de Pajares de Adaja. Entre ellos, el de una mujer.

El hallazgo fue gracias al trabajo del equipo técnico y la existencia de dos únicas imágenes que tomó un fotógrafo de la agencia Efe dentro de las criptas el 23 de marzo de 1959, una semana antes de la inauguración del Valle de los Caídos, donde se veía cuál era su procedencia: Aldeaseca. En este nivel hay un total de 1.057 con los restos de 4.266 personas. Tras los análisis antropológicos y genéticos, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) determinó la identificación genética.

Fausto Canales Ical

En la reunión de julio, el equipo forense detalló pormenorizadamente a los familiares todo el proceso técnico y avanzó que los trabajos ya habían alcanzado el nivel 2, en el que están inhumados los restos de los hermanos Lapeña y de otras víctimas procedentes de Zaragoza. Hay que recordar que el caso de los Lapeña, la primera exhumación autorizada judicialmente –en 2016– despejó el camino para otros interesados –en torno a 133– en hallar a los suyos en la sepultura común de Cuelgamuros, aunque la labor de Fausto Canales arrancara ya en 2003.

Fausto, el hijo de Valerico, recibió al fin el pasado 6 de julio una llamada del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, para comunicarle que habían identificado a su padre en el Valle de los Caídos.

Ayer, según ha sabido LA RAZÓN, se produjo en el propio recinto de Cuelgamuros la firma del acta de entrega de restos entre los forenses y Patrimonio Nacional. Allí pudo verse a Francisco Ferrandiz, Elisa Ruiz, del Instituto de Medicina Legal de Madrid, y Nilo Fernández Ortiz, delegado de Patrimonio en La Granja, por encontrarse de vacaciones el delegado de San Lorenzo de El Escorial.

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) alega «dudas más que razonables» sobre los preceptivos permisos eclesiástico y de Sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid para el traslado, y echa en falta el expediente administrativo –presentó un recurso que fue admitido– para conocer los detalles de un operativo al que se oponen las familias a las que representa por «respeto» al «descanso de los suyos».

En cualquier caso, este domingo –«87 años justos, por eso la fecha elegida»– será el propio Bolaños el encargado oficial de hacer depositarios de las cajas a los familiares en Pajares de Adaja. A las diez de la mañana, en un acto público previo a la inhumación. Es una cita «institucional, iniciativa del Gobierno», apunta a este diario Canales, que espera «una ceremonia solemne, muy emotiva y de mucho respeto. En mi caso y en el de todos habrá quedado cerrada la herida cuando nos los entreguen», aunque lamenta que «hay muchos que todavía no han tenido esa suerte». «Un acto de sanación y de paz; de normalidad democrática, en mi opinión», asegura Fausto. «Y todo el mundo debe considerarlo así, porque no va contra nadie, es simplemente una cuestión de derechos humanos; vamos a conseguir que tengan un entierro, una sepultura digna, porque consideramos que donde estaban, al habérselos llevado sin nuestro conocimiento, no era lo correcto. Por eso hemos trabajado para llegar a esta situación. Y felizmente lo hemos conseguido».

Será junto al jardín de la ermita en honor a la Virgen de Rivilla, un pequeño templo adosado al cementerio municipal, donde hay un parque con una sepultura memorial que las familias levantaron en 2004 para depositar los restos que no se habían llevado en 1959 de la fosa-pozo de Aldeaseca, donde fueron enterrados en un primer momento. En octubre de 2003, los propios deudos descubrieron el lugar, a raíz de investigaciones emprendidas por Canales. «Allí dejaron piezas de la región craneal, vértebras, piezas dentales y hasta algún dedal, porque entre los ‘siete de Pajares’ hay una mujer», recuerda Fausto.

Mientras, continúa la labor forense, y Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, espera recuperar a su tío abuelo en Cuelgamuros, pero de momento se «alegra de corazón por las cuatro familias, porque van a poder cerrar, por fin, este capítulo tan doloroso para todos nosotros. Estamos con ellas».

Canales confía en ello: «Se sigue trabajando y es posible que haya muchos más que pronto puedan lograr lo mismo».