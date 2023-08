Reynders insiste en la "urgencia" de renovar el CGPJ y reformar el sistema de elección

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha vuelto a insistir en la "urgencia" de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018, al mismo tiempo que muestra su "preocupación" por la falta de avances para desbloquear la situación por la falta de consenso político.

Así lo pone de manifiesto en una carta remitida a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que el pasado junio le trasladó su desazón por la enquistada renovación del órgano de gobierno de los jueces -que se ha llevado por delante incluso al que fuera su presidente, Carlos Lesmes, que dimitió el pasado octubre-.

Reynders -quien ya intentó desatascar la situación con una visita a España en la que se reunió con los principales interlocutores- hace hincapié en ese escrito en que el Informe sobre el Estado de Derecho en 2023 "refleja que la situación del Consejo General del Poder Judicial suscita serias preocupaciones".

En primer lugar, señala, "no ha habido avances en cuanto a su renovación a pesar de la urgencia" para poner fin a la anomalía institucional que padece. Pero, al mismo tiempo, el comisario europeo de justicia lamenta que "no se han tomado medidas para adaptar el proceso de nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados teniendo en cuenta las normas europeas". Una reforma que supondría que los doce vocales de la institución de procedencia judicial fuesen elegidos por los propios jueces, y no por las Cortes, un cambio en el sistema de elección que el PSOE insiste en negociar tras la inmediata renovación del Consejo.

Vacantes en el Supremo

Pero Reynders no pasa por alto que la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial "repercute en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y en el sistema judicial en su conjunto", puesto que desde marzo de 2022 una reforma impulsada por el PSOE y Podemos impide al CGPJ realizar nombramientos discrecionales mientras esté en funciones. Una imposibilidad de cubrir las vacantes que ha situado al alto tribunal en una complicada situación: son ya 22 las vacantes en el Supremo, que ascienden a 80 en el conjunto de la cúpula judicial.

De ahí que no resulte extraño que la Comisión Europea reitere su "llamamiento a todas las partes implicadas para que apliquen las recomendaciones formuladas en los Informes sobre el Estado de Derecho en 2022 y 2023" procediendo por un lado al relevo en el CGPJ y al cambio legal que garantice a los jueces un mayor peso en la elección de los vocales de la institución.

La Comisión Europea traslada a JJpD la "seguridad" en que" mantiene su "compromiso de defender el Estado de Derecho en todos los Estados miembros", por lo que seguirá "colaborando con las autoridades españolas para promover el Estado de Derecho".

Y en cuanto al "abuso que se está haciendo de las comisiones de servicio" -denunciado por la asociación progresista, Reynders asegura que en el reciente informe sobre el Estado de Derecho en 2023 "se menciona que las vacantes siguen siendo cubiertas por jueces sustitutos y magistrados suplentes" nombrados por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta de los tribunales superiores de justicia, que "pueden ejercer funciones jurisdiccionales" a pesar de "no estar sujetos al mismo procedimiento de selección" y al mismo programa de formación que los jueces de carrera.