Sánchez no desmiente a Junqueras y allana el camino a la amnistía: "Seré coherente con lo hecho hasta ahora en Cataluña"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha evitado desmentir al líder de ERC, Oriol Junqueras, y confirmar así si ya está pactada la ley de amnistía con los independentistas catalanes, al tiempo que ha asegurado que si es reelegido presidente será "coherente" con lo que ha hecho hasta ahora en Cataluña, donde la pasada legislatura concedió el indulto a los condenados del procés, además de eliminar el delito de sedición y de rebajar el de malversación.

En rueda de prensa en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, ha eludido responder en hasta dos ocasiones para aclarar si el líder de ERC ha mentido al decir que cuando se pactó apoyar al PSOE para que obtuviera la presidencia del Congreso también se acordó la amnistía.

"Las conversaciones pueden ser discretas pero los acuerdos son transparentes", se ha limitado a señalar, escudándose en que ahora es el "momento" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y por tanto él no hablará hasta que este no fracase en su investidura y Felipe VI le designe a él eventualmente como candidato. "Ahí hablaré con total franqueza, con total transparencia, sobre cuáles van a ser las líneas maestras de una hipotética administración liderada por el Partido Socialista", ha señalado, adelantando que "será coherente" con lo que se ha venido haciendo en Cataluña. En otro momento, al ser repreguntado si el líder de ERC miente, ha contestado: "No voy a entrar".

Sánchez también ha apostado por “devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política” cuando se le preguntó por la situación judicial del expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado de la Justicia para no responder por todo lo relacionado con el 'procés'.

“Nosotros hemos respetado siempre el trabajo y la labor de la Justicia”, expresó Sánchez en rueda de prensa desde Nueva York cuando se le preguntó si, como decía antes, Puigdemont debe rendir cuentas ante la Justicia.

Sánchez defendió que “una crisis política nunca tuvo que derivar en una judicial y en una judicialización como vimos de toda esta crisis” y recordó que, cuando Mariano Rajoy era presidente y el líder de la oposición, ya le trasladó su “malestar” por el traslado de las causas judiciales a Audiencia Nacional.

Se lamentó de no haber sido informado en su momento de esto, a pesar de que “el PSOE apoyó al PP estando en el Gobierno ante esta crisis constitucional que había provocado el independentismo y porque habíamos trasladado a una vía, que era la judicial un conflicto que tenía una raíz política”.

“Lo que hemos hecho durante todos estos años con enorme esfuerzo y absoluta incomprensión de aquellos que gobiernan España cuando se produjo esta crisis constitucional ha sido tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política”, sentenció el presidente.