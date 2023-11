Sigue en directo las manifestaciones contra la amnistía: Reacciones y última hora de las protestas en toda España

"Hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía". Así reza el manifiesto que el Partido Popular leerá en todas las concentraciones que, en defensa de la igualdad de todos los españoles" ha convocado para este domingo a las 12.00 horas en las 52 capitales de provincia. Te contamos todas las reacciones y la última hora de las protestas con el foco puesto en la manifestación de Madrid.