Pablo Iglesias acusa a Sánchez de convertir la gestión de la Flotilla en un “ridículo europeo" que desprestigia a la Armada

El expresidente del Gobierno y cofundador de Podemos, Pablo Iglesias no abandona su actividad en las redes sociales. A raíz de la gestión de la Flotilla de Gaza por parte del líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el futuro profesor sustituto de la Universidad Complutenseha sentenciado que es un "ridículo europeo" que ha dejado en ridículo la labor de la Armada española y de las fuerzas de seguridad del Estado.

En sus redes sociales, se ha limitado a señalar que la "política de titulares tiene las patas cortas" y ha acusado a Sánchez de abandonar a su suerte a los miembros de la Flotilla que ha sido capturada por las fuerzas armadas de Israel y que sus miembros serán repatriados después de pasar por las prisiones del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

" Hay formas más dignas de hacer el paripé para reclamar el Nobel", ha apostillado en referencia a la candidatura del líder del Ejecutivo por su defensa ultranza de Palestina sin aportar una solución para Israel, como realizó Su Majestad el pasado mes de septiembre en la Asamblea General de la ONU.

El mensaje vertido por el "líder en la sombra de Podemos" no difiere de la estrategia de desgaste utilizada por la formación morada para reabrir las grietas en el Gobierno y reivindicar sus posiciones en el Congreso de los Diputados forzando a Sánchez a plantearse la llegada de nuevos comicios electorales antes del año 2027.

En este sentido, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, ya ha señalado que no apoyarán la propuesta para embargar armas a Israel que se presentará el próximo martes en el Hemiciclo. Por su parte, la posición de Sumar no difiere de la de sus socios de Gobierno y se espera que la medida no salga adelante. Además Junts no ha realizado declaraciones sobre la Flotilla de Gaza y su posición sobre el final de las armas a Israel.

Pedro Sánchez se queda sin apoyos

Pese a las críticas que ha recibido de los sectores de la izquierda en la guerra que mantiene por conseguir el espacio de los votantes de izquierdas junto con Sumar y Podemos, el líder de los socialistas ha defendido la labor del Gobierno y ha señalado desde Dinamarca que espera que los integrantes de la Flotilla "vuelvan pronto a casa" y ha amenazado al Gobierno de Netanyahu con que no descarta tomar "más medidas" contra Israel. "Es necesario que protejan los derechos de no solamente nuestros compatriotas, sino de todos los integrantes", ha señalado.

En disonancia con las declaraciones de Pablo Iglesias, el presidente del Gobierno ha recordado el ejemplo de la Armada y ha querido felicitar la fecha marcada por la Policía para celebrar su profesionalidad. "Sois orgullo de un país y ejemplo de una sociedad democrática, moderna, solidaria y comprometida con la defensa de los derechos y libertades", ha señalado en sus redes sociales.

Fuera de la "cortina de humo" que ha generado el presidente del Gobierno con Gaza, se espera que el próximo martes se suspenda el embargo de armas a Israel por la falta de apoyos.