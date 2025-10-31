Diferencia abismal de precio en los vuelos desde Santiago de Compostela: así varían los billetes a Nueva York en apenas dos meses

La esperada conexión directa con Nueva York ya tiene fecha de estreno en el calendario de Santiago de Compostela. La compañía estadounidense United Airlines ha confirmado que inaugurará su nueva ruta sin escalas el próximo 28 de mayo, un movimiento estratégico que abre por fin una puerta directa al mercado norteamericano desde el noroeste de España, facilitando de forma considerable los viajes transatlánticos tanto para el turismo como para el sector profesional.

De hecho, la aerolínea parece apostar con fuerza por la temporada estival, pues ha ampliado el periodo de venta de billetes para este enlace. El servicio, que consolida al aeropuerto de Lavacolla como un punto neurálgico para vuelos de largo radio en la región, estará ahora disponible para su compra hasta el próximo 14 de septiembre, cubriendo así la totalidad de los meses de verano y el inicio del otoño, una clara señal de la confianza depositada en la demanda gallega.

Sin embargo, el coste para los viajeros que deseen cruzar el Atlántico desde la capital gallega presentará una notable fluctuación en función de las fechas elegidas. Mientras que un billete de ida y vuelta para el mes de junio puede encontrarse a precios muy competitivos, la tarifa se dispara con la llegada de la temporada alta, lo que obligará a los pasajeros a ser previsores si quieren evitar un gran desembolso.

El coste de volar a la Gran Manzana desde Galicia

En este sentido, la diferencia en el presupuesto del viaje puede ser abismal. Un pasajero que reserve su billete de ida y vuelta para el mes de junio puede encontrar plazas a partir de 550 euros, un precio realmente competitivo para un enlace transoceánico de estas características. Esta tarifa de lanzamiento posiciona a Santiago como una alternativa muy atractiva frente a otros aeropuertos de la península para iniciar un viaje a Estados Unidos.

Por otro lado, la situación cambia radicalmente para quienes planeen su escapada en pleno mes de agosto. Durante el principal periodo vacacional del año, el desembolso por el mismo trayecto podría alcanzar los 1.600 euros, lo que supone una diferencia de más de mil euros respecto a las tarifas de temporada baja. Este incremento tan pronunciado evidencia la fuerte demanda que la aerolínea prevé durante las semanas centrales del verano.

En definitiva, esta nueva ruta supone un hito para la conectividad de Galicia, pero exige a los potenciales viajeros una planificación minuciosa. Aquellos que busquen las tarifas más económicas para volar a Nueva York deberán anticipar sus reservas y mostrar una gran flexibilidad con las fechas, una estrategia indispensable si quieren evitar los picos de precios que se concentrarán durante la temporada estival.