Veintitrés puñaladas por una vieja disputa vecinal en Orense

Un violento suceso ha conmocionado a la pequeña localidad ourensana de Feilas, en el municipio de Vilardevós. Un hombre de 63 años fue detenido el lunes por la tarde como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras asestar hasta 23 puñaladas a un vecino de 65 años, con el que mantenía antiguas disputas. La víctima se encuentra hospitalizada en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) con pronóstico grave, aunque no se teme por su vida.

Según fuentes de la investigación, el agresor se presentó en torno a las cuatro de la tarde en la vivienda del perjudicado con el pretexto de reclamarle el pago de una deuda. Lo que comenzó como una conversación acabó convirtiéndose en una brutal agresión. El atacante, que portaba un cuchillo, arremetió contra su vecino con gran violencia, provocándole heridas en la cabeza, el cuello, el tórax y un antebrazo. Los primeros indicios apuntan a que el agresor actuó con ensañamiento, impidiendo que la víctima pudiera defenderse.

Vecinos alertados por los gritos dieron aviso al 112 Galicia, que movilizó de inmediato los servicios de emergencia. Dos ambulancias se desplazaron hasta el lugar: una trasladó a la víctima al CHUO, mientras que la otra llevó al presunto agresor al Hospital de Verín, donde fue atendido por autolesiones leves en una mano que él mismo se habría causado tras el ataque.

En el propio hospital fue arrestado por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Verín. Una vez recibió el alta médica, fue conducido a los calabozos de la localidad, a la espera de pasar a disposición del Tribunal de Instancia de Verín. Antes de su comparecencia, los agentes tomarán declaración a varios testigos del entorno para esclarecer el origen del violento enfrentamiento.

Las primeras pesquisas apuntan a que las tensiones entre ambos hombres eran antiguas, derivadas de conflictos vecinales y posibles disputas por lindes. La Guardia Civil investiga si el supuesto reclamo de una deuda fue el detonante inmediato de una agresión largamente incubada.