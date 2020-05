David Bisbal disgusta a su ex Elena Tablada

Aunque le dio al “me gusta” debajo de la foto, a Elena Tablada no le ha gustado que su ex, David Bisbal, y su mujer, Rosanna Zanetti, hayan incluido la imagen de su hija Ella en la instantánea en la que anuncian la llegada de un nuevo y futuro hijo a la familia del cantante y la modelo.

Bien es verdad que la niña aparece de espaldas sin mostrar su rostro, abrazada a la barriguita de embarazada, de cuatro meses, de la venezolana, pero Elena lo considera “antinatural y algo provocador", como si se tratase de una competencia. "Que Ella salga agarrada a la barriga de la mujer de David no me ha hecho gracia, no viene a cuento.”

En GENTE publicamos en exclusiva que el almeriense no ha felicitado a su ex tras su reciente maternidad, pero Tablada asegura que “aparte del ‘me gusta’ por consideración, felicitaré a David por su próxima paternidad en cuanto tengamos que hablar por teléfono de cualquier tema relacionado con nuestra hija. Ya le felicité cuando vino al mundo su primer hijo, Matteo, por educación y los valores que me han inculcado en casa”.

Esta misma semana también aumentará la familia Tablada, porque, cuenta Elena, “a mi hermana añádele, que salió de cuentas el pasado jueves, no da a luz, le provocarán el parto”.