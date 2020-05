David Bisbal ignora el nacimiento de la hija de su ex, Elena Tablada

Ni una simple llamada, mensaje o audio de Whatsapp para felicitar a su ex por el reciente nacimiento de su hija. David Bisbal, según nos desvelan desde el entorno de Elena Tablada, “no ha tenido la delicadeza de felicitar a Elenita, por un simple detalle de cortesía, ignora completamente la llegada al mundo de la hermanita de Ella, la hija que tuvo con Elena. Hubiera bastado una única palabra, felicidades, pero nada de nada. Eso sí, hasta un día antes del parto estuvo solicitando por medio de su abogado que le dejaran llevarse a Ella a su casa cuando su madre diera a luz. Ese hombre es un maleducado. Claro que... también se deja influenciar demasiado por su mujer, Rosanna, que no puede ni ver a Elena”.

La relación del cantante y su ex no es tan fluida como debería ser al tener una hija en común y está plagada de enfrentamientos judiciales. Pero eso no quita ser algo amable en una situación tan feliz como esta.

Como recordarán nuestros lectores, Tablada fue madre por segunda vez el pasado 21 de abril en una clínica madrileña, una niña a la que han decidido llamar Camila.