Leticia Sabater se lo monta con Papá Noel y los Reyes Magos

Un año más, Leticia Sabater vuelve a protagonizar el villancico más divertido y viral del año. ‘Papa Noel, You’re the Only One’ es el título que ha elegido para esta canción discotequera con ritmo noventero y un estribillo muy pegadizo, que promete convertirse en todo un nuevo hit de la presentadora, que se estrena cantando en inglés durante toda la canción.

Como era de esperar, el videoclip de la canción no ha dejado indiferente a nadie. En él podemos ver a Leti ataviada en sus ya tradicionales sexys outfits navideños, luciendo abdominales y bailando al ritmo de la canción. Pero no está sola. Amante de la polémica, la ex concursante de ‘La Casa Fuerte’... ¡se lo monta con Papá Noel y los Reyes Magos! Sí, tal y como lees, Leticia Sabater aparece en la cama con los tres magos de Oriente y también, presuntamente, manteniendo relaciones sexuales con Santa Claus. Y es que el videoclip está cargado de erotismo e intención por parte de la presentadora, que incluso muestra al mismo Papá Noel con una erección.

Los seguidores de Sabater han reaccionado eufóricos a la nueva canción que, tras El polvorrón y Trínchame el pavo, pretende “endulzarnos” estas atípicas navidades.