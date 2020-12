La reflexión más sincera de Kiko Rivera

En las últimas semanas, la vida de Kiko Rivera ha sido un carrusel de emociones. Una deslealtad a Irene Rosales y una confesión de que padecía una depresión en su reaparición en “Sábado Deluxe” a mediados de octubre desencadenaron más cambios en la vida del músico de las que él mismo podría haber imaginado. Una impensable guerra pública con su madre, Isabel Pantoja, un acercamiento a los Rivera que jamás nos hubiésemos imaginado, una unión con sus hermanos Francisco y Cayetano que ha tardado muchos años en llegar y, por último, el fallecimiento de su suegro, Manuel, que ha dejado a Irene completamente devastada.

En estos duros momentos Kiko nos demuestra que es un auténtico desconocido y nos sorprende mostrando su dado más filosófico, con una profunda reflexión sobre la vida, que no podemos menos que comentar. “La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. No es perfecta, no es fácil. A veces no es justa, no es eterna. Pero a pesar de todo... La vida es bella!”, ha compartido en Instagram el Dj.

Sin duda, unas palabras que demuestran que, pese a no atravesar por un momento fácil en su vida y ser consciente de que siempre hay malos momentos, Kiko lanza un canto a la vida que demuestra que la balanza siempre se equilibra en los peores momentos.