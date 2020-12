Una encuesta reciente daba como resultado que el cincuenta por ciento de los españoles no está dispuesto a vacunarse contra la Covid 19. Es el tema ahora. Y el que ocupa y preocupa a Iker JIménez. La pandemia sigue siendo caldo de cultivo para él y su equipo, y en sus programas «Cuarto Milenio» y «Horizonte Informe Covid» ofrece cada semana exhaustivos datos sobre un virus que está causando estragos en la sociedad mundial.

El periodista no suele conceder últimamente entrevistas, pero hace una excepción con LA RAZÓN para darnos su opinión sobre el futuro que nos espera en estos tiempos de coronavirus.

-¿Las autoridades nos engañan con el tema de las cifras de fallecidos en España?

-No sabemos cuánta gente ha muerto en realidad ni a qué se debe el tema de los recuentos. Y me sorprende que con la situación que tenemos, que no se ha dado nunca en España, haya fiestas de guardar, fines de semana y áreas de paréntesis en las que parece que no pasa nada... hasta que llega el sopetón. Es increíble la falta de información fidedigna, al minuto, a los ciudadanos, como debería suceder en cualquier país civilizado.

-¿Qué puede ocurrir en 2021?

-Los expertos que me asesoran creen que, desgraciadamente, va a haber una tercera ola, es terrorífico. Espero que se equivoquen, pero me da la impresión de que no van desencaminados.

-Parte de la población se salta las normas con fiestas ilegales, desplazamientos que están prohibidos...

-A esa gente le da igual todo, son egoístas. Yo pensaba que esta crisis nos iba a mejorar como individuos, pero está demostrando el esqueleto de lo que somos, una panda de egoístas de mierda que no se preocupa del prójimo. Que nos les quiten el cubata, las fiestas, las salidas fuera de hora sin mascarilla... Intento desde que comenzó todo esto hacer un servicio, ayudar, y veo que mucha gente no quiere cumplir con lo que se le pide. No viven la realidad y mientras sigan rompiendo las normas, los demás saldremos perjudicados por ese egoísmo.

-¿Vamos a vivir unas Navidades negras?

-Recomiendo a la gente que tenga mucho cuidado. Me sabe mal ser un aguafiestas o agorero, porque ahora mismo lo más necesario es mantener la esperanza y buenas palabras. Pero no puedo mentir. Es más importante cuidar la salud que celebrar cualquier fiesta. Debemos esforzarnos en pasar las Navidades con tranquilidad, rodeados de pocos familiares.

-Es como si no se tuviera constancia de que muchos se quedaron en el camino.

-Claro, como nos confunden con los números de muertos, la gente no sabe lo que significa la cifra de setenta mil fallecidos, porque nadie se lo cuenta desde donde se lo tienen que contar, y piensan que la situación no es para tanta alarma. Una equivocación muy grave.

-¿La aparición en su programa del joven sanitario afectado por el virus y las terribles secuelas que le produjo ¿no ha despertado la conciencia de los más jóvenes?

-Pues le voy a contar algo muy triste. El ejemplo de vida de ese hombre no debió calar en ese colectivo, porque muchos jóvenes dejaron de ver nuestro programa. Desconectaron de ese espejo de lo que puede pasar. Y me siento cabreado y decepcionado. Aunque solamente un pequeño porcentaje no quiera hacer un esfuerzo para salir de esta pandemia, estamos fastidiados.

-¿Se pondrá la vacuna en cuanto salga en España?

-Sí, pero voy a serle sincero, tengo todos los temores que pueda tener alguien que no sabe de esto, y no me la voy a poner el primero, esperaré a ver los resultados.

-¿No se está dando demasiada publicidad a algo que sigue siendo un misterio?

-Demasiada. Hay una carrera muy grande entre empresas con muchos intereses... La gran pregunta es saber cómo se puede vacunar a millones de personas.

-¿El culebrón de la familia Pantoja puede considerarse un misterio sin resolver?

-A veces, mis compañeros de Telecinco tocan misterios más paranormales que yo. Me fascina el mundo del corazón, lo observo como una marca sociológica, me sorprenden mucho sus personajes, las batallas entre ellos, sus tramas... Y Cantora es un lugar bastante singular.

-En el que dicen que se pasea el fantasma de Paquirri...

-Eso me ha contado mi esposa, Carmen. El mundo del toreo es muy de presagios, de maldiciones, y habría que investigar si es cierto que el espíritu de Paquirri sigue en la finca.

-¿Le gustaría investigarlo, poder preguntarle qué opina de la guerra entre su viuda y su hijo?

-Yo no, pero Carmen sí. A mí me dan mucho respeto los toreros.

-¿Más que los fantasmas?

-Esos me causan menos.

-Bueno, seguro que se encuentra más fantasmones en la vida real.

-Indudablemente hay más fantasmas en este mundo que en el más allá. Con esto del coronavirus estamos descubriendo a mucho fantasma mentiroso, egoísta, que no sabe por dónde le venía el viento. Pero los peores son algunos biólogos, médicos y tertulianos que dijeron A y luego B, y no se les mueve la cara. Y siguen convencidos de que les asiste la razón, hablando con la misma soberbia. Con ella te pueden matar.

-¿Le sorprenden las incongruencias verbales de Miguel Bosé?

-A diferencia de él, yo creo que este sí que es un virus real y peligroso, y que no hay detrás ningún plan extraño conspiratorio.

-Nadie consigue ponerle a usted una mordaza...

-Sé que para algunos soy alguien molesto porque digo siempre lo que pienso. Me han atacado desde los partidarios de nuestro Gobierno a los del lado contrario. No se dan cuenta de que mi partido político es mi público, al que me debo, y para el que investigo.

-Su compañero de programa, el coronel Pedro Baños, nos considera unos zombis manejados por el poder.

-Pedro tiene una visión un poco triste de esto, pero considero que la manipulación existe a todos los niveles en esta sociedad ridícula, en la que cualquier chorrada se magnifica. No hace falta que nos manipulen, ya nos manipulamos nosotros mismos por el miedo a no agradar, a salirnos del tiesto, a decir lo que pensamos si la mayoría no piensa lo mismo.

-Se mueve en un mundo lleno de secretos. ¿El éxito de su unión con Carmen merece una investigación?

-(Ríe) Mi mujer me ha salvado de muchas cosas, porque es muy seria, nos reímos juntos de casi todo y me ha puesto los pies en la tierra, en el sentido de que yo soy muy visceral y emocional, me dejo llevar mucho por los impactos, me cabreo... Mi mujer me sabe llevar muy bien, en este sentido es una bendición en mi vida. No se toma las cosas tan a la tremenda como yo. Es una persona más coherente.

-Han publicado que «Cuarto Milenio» aparca definitivamente los temas paranormales. ¿Es así?

-No es cierto, se lo han sacado de la manga. Seguiremos compaginando ese tipo de temas con otros de interés.

-¿Qué le causa miedo?

-Mi mayor miedo es la degradación egoísta de parte de la sociedad. El Covid es la punta del iceberg que ha desenmascarado a muchos egoístas que solamente piensan en lo suyo. Ese miedo es el que te hace no ser libre. Me asusta más ese tipo de inquisición que los fantasmas.

-¿Quién le asusta más, Donald Trump o Bolsonaro?

-Ninguno de los dos. Los políticos, sean del signo que sean, han suplantado al circo de los payasos. Me los tomo como gente que sigue un guión y representa un papel.

-¿Dónde se cuentan más verdades, en su programa o en «Sálvame»?

-Tengo que decir que «Cuarto Milenio» es una verdad absoluta. Veo mucha manipulación en otros programas ultraserios.

-¿El pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias merece que se investigue a fondo?

-Me cuesta hablar de política por pura decepción personal con todos los políticos. Me han atacado unos y otros y me duelen las carnes. La política es un circo de intereses con el que no tengo nada que ver. Me importa un bledo. Yo soy español, que parece que no se puede decir que lo eres, amo a mi país, mi historia, mi cultura, a mis genios olvidados, y en mis programas se hace más patria que en ningún otro lugar. Una patria auténtica de defender lo nuestro, esa es mi ideología. Los políticos se apoderan del nombre de España, da igual que sean de izquierda o de derechas, es que no quiero ni mencionarlos. Porque ninguno está a la altura de lo que se espera de ellos.